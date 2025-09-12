Cristóbal Juncal: "Tenerife y Pontevedra son dos de los principales candidatos a luchar en la zona alta, aunque el Tenerife es el máximo favorito"

Cristóbal Juncal estuvo en el Club Deportivo Tenerife en aquella temporada 2011-2012 en Segunda división (34 partidos, 33 como titular), en la que se perdió la final por el ascenso con la Ponferradina. Y es nacido en Moaña, una localidad de Pontevedra, equipo en el que también jugó, justo al salir de la isla. Este domingo se enfrentan tinerfeñistas y pontevedreses y hemos hablado con el exlateral derecho en Deportes Cope Tenerife.

Sobre su temporada en el Tenerife, Cristóbal nos cuenta que "tengo muy buenos recuerdos, un año muy bueno, deportivamente no se consiguió el objetivo que todos deseábamos que era el ascenso, pero las cosas se hicieron muy bien, aunque lamentablemente en esa final contra la Ponferradina subieron ellos". Y añade que "me hubiera gustado quedarme, por el club y la afición, y por esa espinita de no haber logrado el ascenso. Cervera ya me había entrenado en la Cultural y ahora vuelve estar ahí, encima con Roberto Perera que lo tuve en Tenerife y que es una grandísima persona".

Por la circunstancia de aquel curso 11-12 quizá les pudo la presión a muchos jugadores que venían de clubes más humildes cree "que no, que eso es parte de fútbol. Es verdad que el Tenerife es equipo más grande que había en Segunda B, pero habíamos jugado en otros equipos, y otros playoffs en campos que incluso metían más gente que ese año en el Heliodoro, así que eso no es ninguna excusa para que el rendimiento sea mejor o peor".

Y acerca del Pontevedra, opina que "cuando yo estuve allí el club no tenía nada que ver, estaba en Tercera, y ahora están haciendo las cosas muy bien. Va a ser un partido muy disputado, son dos de los principales candidatos de estar en la zona alta, aunque el Tenerife es el máximo favorito, el Pontevedra en casa se hace fuerte".