Así es Manu Guill, el arquitecto del nuevo proyecto del Tenerife

En un club marcado por la inestabilidad de una temporada decepcionante, el CD Tenerife ha apostado por un perfil discreto, metódico y de convicciones firmes para liderar su reconstrucción deportiva. A partir del 1 de julio, Manu Guill tomará las riendas de la dirección deportiva blanquiazul durante las dos próximas temporadas, acompañado por Hugo Rico y Ángel Medina.

Guill, abogado de formación y exfutbolista, dejó huella en su etapa al frente del CD Eldense. Asumió el mando deportivo en 2020 cuando el club alicantino navegaba en Tercera Federación, y desde entonces dirigió una escalada asombrosa hasta alcanzar la Liga Hypermotion. Lo hizo con una estructura reducida, apenas tres personas en la dirección deportiva, pero con una metodología clara: observar, analizar y decidir con criterio propio.

El éxito no vino por el azar, sino por la planificación. Con una capacidad poco común para leer el mercado y adelantarse a los movimientos de sus rivales.

Su metodología combina tecnología y sensaciones. Guill no reniega del Big Data, de hecho trabaja con plataformas como MediaCoach o BeSoccer, pero no se deja cegar por los números. Prefiere un equilibrio entre estadísticas y la percepción del jugador sobre el campo. Ha dejado claro en diferentes entrevistas que morirá con su criterio, su intuición y convicción son tan importantes como los datos en su toma de decisiones.

En lo futbolístico, apuesta por jugadores con hambre, por aquellos que valoran la oportunidad que se les brinda. Le atraen los perfiles jóvenes, con proyección y carácter. La base de datos que maneja con su equipo de trabajo está segmentada por edad, rendimiento y evolución. Una buena organización que le permite reaccionar con rapidez ante las oportunidades del mercado.

“Yo voy a morir con mi criterio, si me he equivocado pues moriré creyendo en lo que he hecho"

Manu Guill en el podcast 'Arquitectos de LaLiga'

