Aridane Santana: "Enric Gallego y los fichajes que se están haciendo son jugadores que se adaptan perfectamente a lo que quiere Álvaro Cervera"

Aridane Santana fue el delantero centro titular y pieza indispensable en la primera etapa de Álvaro Cervera como entrenador del Club Deportivo Tenerife. 27 goles en la 2012-2013 que fueron totalmente claves para lograr el ascenso desde Segunda B. Un '9' muy similar en características al recién renovado Enric Gallego, otro mítico goleador blanquiazul que seguirá a las órdenes de Cervera.

El grancanario ha seguido el Mercado veraniego blanquiazul: "he estado siguiendo los fichajes y esa renovación de Enric, y son jugadores que se adaptan perfectamente a lo que quiere Álvaro y además tienen unos números muy buenos. Enriquece a la plantilla tener jugadores de diferentes características". Y del propio Cervera opina que "el trabajo se viene haciendo desde desde que él llegó y además ahora podrá trabajar desde la tranquilidad de comenzar una temporada. Tiene el cariño de la isla". También considera que "lo más importante es hacer una buena plantilla, con jugadores de calidad, pero la cohesión del grupo es clave, cuando tienes objetivos ambiciosos en un club de la exigencia brutal del Tenerife". Y que hay que "remar desde el principio, porque el Tenerife va a ser favorito y no es fácil ascender. Pero lo está haciendo bien desde ahora, con un grupo importante de jugadores, buenos mimbres y un buen bloque. Se está haciendo un buen trabajo".

extensa carrera y futuro

A sus 38 años, y tras una extensa carrera en la que ha militado en equipos como Deportivo B, Universidad de Las Palmas, Leganés, Mirandés, Albacete y muchos más, con dos ascensos a Segunda A (con el Tenerife y el Albacete) y más de 125 goles en más 400 partidos en su carrera. Y habla de su futuro, tras su última etapa en el San Fernando grancanario en Tercera (se quedaron a un paso del ascenso a Segunda RFEF): "he tenido fortuna con el tema de las lesiones, me encuentro bien, y estoy entrenando para ver las opciones que pueden salir para seguir jugando y aportando mi experiencia, como he hecho esta temporada con el San Fernando". Aunque también se va preparando para cuando se retire: "me he centrado en la formación, aprovechando que estaba en casa en Gran Canaria, y he estado haciendo el curso de dirección deportiva de la Federación española".