Álvaro Romero: "El Tenerife es un equipo top, son un martillo pilón con un gran entrenador y plantilla, van a estar arriba toda la temporada"

No tuvo suerte Álvaro Romero durante su estancia en Tenerife. Llegó lesionado de la rodilla y en la isla sufrió otra lesión, también de rodilla, en el año y medio que vistió la blanquiazul (solo 10 partidos oficiales, ninguno de titular y un gol marcado al Depor en Copa del Rey). El pasado mes de enero rescindió con el Tenerife y llegó al Zamora, donde ahora afronta su primera temporada completa y con quien visita al Heliodoro este sábado (20:00 h.i.).

Álvaro atendió a Deportes Cope Tenerife y comenzó hablando de cómo se encuentra tras superar sus lesiones: "Estoy muy contento, a nivel físico muy bien, la lesión de rodilla ya olvidada. Poquito a poco entrar cada vez más al campo para volver a ser el que era. La mala suerte, después de no lesionarme en mi vida, en dos acciones puntuales me partí las dos rodillas. Pero esto es lo que me ha tocado, pero bueno tirar para adelante y dar las gracias al Tenerife, que se portó muy bien, así que eternamente agradecido y desearles lo mejor porque se portaron como lo que son, un club señor".

Con respecto al inicio de temporada del Tenerife, afirma que "no me ha sorprendido su arranque, con el equipo que tienen y la masa social que tienen detrás. Es verdad que la categoría es complicada, pero por lo que firmaron y por todo lo que mueve, el Tenerife tenía que estar arriba y creo que va a ser así durante toda la temporada. Lo que se está viendo partido tras partido es que son un martillo pilón, tienen un gran entrenador y una gran plantilla, con jugadores de la mitad alta de la tabla de Segunda. Aitor, Enric, Maikel Mesa, David... los que se han mantenido les dan ese plus de calidad y experiencia, y con lo que han fichado son un equipo top y que luchará por el ascenso".

También habló de cómo ve a su Zamora en este comienzo de curso: "hemos mantenido cierta base del año pasado y nos hemos reforzado muy bien, la propiedad ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros no tenemos miedo a ningún rival, creemos que somos buenos y que estamos haciendo las cosas bien. Vamos a Tenerife sin ningún miedo, con muy poco que perder porque el Tenerife se supone que tiene que ser superior y con todo de ganar. Iremos a mirarle de tú a tú, a competir al Tenerife con el máximo de los respetos pero a intentar traernos los tres puntos".

Y por último, habló de la visita de este sábado al Heliodoro: "a mis compañeros les he dicho que por la tele puede engañar, pero que es un estadio que la afición aprieta muchísimo y que el Heliodoro es un estadio de Primera, que solo por circunstancias está en esta categoría. Yo guardo muy buenos recuerdos de los compañeros, la afición y el club".