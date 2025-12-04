La alcaldesa de Nevada rompe su silencio en COPE: "No dimito porque no he hecho nada malo"

La situación política en Nevada (Granada) ha dado un giro inesperado. Concejales del Partido Socialista han presentado una moción de censura contra su propia alcaldesa, Dolores Pastor, quien se encuentra de baja médica por ansiedad y depresión desde el pasado 21 de marzo. La propia alcaldesa ha expresado su total incomprensión ante una maniobra que, asegura, no le fue comunicada personalmente.

Dolores Pastor ha explicado que se enteró de la situación cuando desde el partido la contactaron para comunicarle que sus compañeros habían presentado un escrito pidiendo su dimisión, con la advertencia de una moción de censura si no accedía. "Dimitir, yo no he hecho nada malo, lo único que es enfermar", ha declarado Pastor, quien defiende su gestión y lamenta que "no hay más ciego que el que no quiere ver".

Acoso y falta de comunicación

La alcaldesa desmiente las acusaciones de no estar localizable, afirmando que su teléfono "ha estado abierto las 24 horas", a pesar de que la ley no la obliga a estar pendiente del dispositivo durante una baja. Según su versión, ha contestado llamadas de otros cargos del partido y alcaldes de municipios cercanos, pero no de los concejales que impulsan la moción. "Ellos dicen que he estado ilocalizable", lamenta.

Pastor asegura que esta situación no es nueva y afirma con rotundidad: "Desde el 2017 he sentido mucho acoso y derribo de mis propios compañeros", y últimamente también de sus concejales. Como contrapunto, ha revelado que la única persona que le llamó para darle ánimos fue la líder del Partido Popular en el municipio, quien en el pasado le había comentado que era "buena alcaldesa, pero con falta de mano dura".

La prioridad es la salud

Preguntada sobre si se ve con fuerzas para continuar, la alcaldesa ha sido tajante: "De momento, no. Este momento no". Ha explicado que necesita centrarse en su recuperación y que actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico.

El principal objetivo de Dolores Pastor ahora mismo es personal. "Necesito ayuda para tomar las riendas de mi vida y poder vivir como la mujer fuerte y luchadora que era", ha confesado. En sus declaraciones, ha querido disculparse por no poder expresarse con la fortaleza que la situación merece, reconociendo su delicado estado de salud actual.