Alejandro.M.'Mansito':"Tenerife será noticia en el fútbol internacional"

Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) y de la Federación Canaria de Fútbol (FCF), y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se presentó en Deportes COPE Tenerife para hablar sobre el esperado partido entre la selección femenina de España y Dinamarca, que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López el próximo Martes 4 de junio.

Alejandro Morales Mansito, presidente de la FIFT y FCF, habló sobre el partido entre España y Dinamarca en Tenerife. Destacó la importancia del encuentro, el apoyo masivo en la venta de entradas y los beneficios para las islas Canarias al acoger eventos internacionales. Además, mencionó planes para traer a la selección masculina absoluta y agradeció el apoyo del ayuntamiento de La Laguna en la organización de actividades complementarias. Las entradas asequibles buscan asegurar una gran asistencia para este evento único.



Gran interés y apoyo de la sociedad

Morales Mansito destacó el impresionante ritmo en la venta de entradas, subrayando el enorme apoyo de la sociedad a las campeonas del mundo. “Son las campeonas del mundo y es un partido importante porque es clasificatorio para la próxima Eurocopa,” señaló. Añadió que si España gana en Dinamarca y también en Tenerife, se asegurará la clasificación para el torneo.



Tenerife en el mapa deportivo internacional

El presidente resaltó la suerte de que un partido tan decisivo se juegue en Tenerife, lo que pone a la isla en el mapa deportivo internacional. “Supone ponerse en el mapa deportivo,” afirmó. Además, mencionó que el evento no solo generará ingresos para Santa Cruz y La Laguna, sino que también brindará una gran publicidad a Canarias a través de su transmisión por TVE y canales de toda Europa.



Planes futuros y ambiciones

Morales Mansito compartió un ambicioso plan para el futuro, incluyendo la intención de traer a la selección masculina absoluta a Tenerife. Explicó que con la reforma del estadio Heliodoro Rodríguez López y el esfuerzo conjunto de la federación, periodistas y la sociedad, se pueden lograr grandes cosas.



Actividades y agradecimientos

El presidente destacó que el partido del martes no solo es importante por el encuentro en sí, sino también por los eventos y actividades organizadas en La Laguna, incluyendo una fan zone para que los mayores disfruten de la selección. Agradeció al ayuntamiento y al concejal de deportes por apoyar estas iniciativas, que permitirán a niños y niñas ver los trofeos de las campeonas el 1 y 2 de junio.



Entradas accesibles para todos

Finalmente, resaltó el esfuerzo de la Federación Española de Fútbol para poner precios asequibles a las entradas, facilitando la asistencia del fútbol base y de los menos favorecidos. Hizo un llamado a todos para llenar el estadio y apoyar a la selección, recordando que es una oportunidad única para ver a las campeonas del mundo en Tenerife.“Todo el mundo el martes tiene que estar en el estadio, porque no sabemos cuándo las volveremos a tener aquí y ellas se lo merecen,” concluyó Morales Mansito.