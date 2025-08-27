Aitor Sanz: "La presión por hacer algo grande hace todo más difícil, pero si las cosas van bien, va todo rodado, y tenemos el plus del Heliodoro"

Aitor Sanz es leyenda viva del Club Deportivo Tenerife. Cuando salte al césped este domingo en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara (18:15 h.i.), cumplirá su 13ª temporada como blanquiazul. Y siempre hay que escucharlo con atención antes del comienzo de un nuevo curso. Y es que sí, el capitán jugará este domingo, a pesar de las molestias en los isquiotibiales que le hizo perderse los últimos amistosos de la pretemporada: "ya estoy en plena dinámica con el equipo y contento e ilusionado con empezar. Ahora decide el míster".

El '16' habló de cómo ve al equipo tras la preparación estival: "yo entrenando nos veo bien, es verdad que los partidos no han sido ante rivales similares al nuestro, pero no es muy relevante, ya que lo que importa de verdad es la competición". Sobre la plantilla, tras 15 fichajes, indicó que "hay mucha gente nueva, un cambio total de plantilla, pero la gente ha venido con muchas ganas y mucha ilusión. Entrenan a un nivel bastante alto y están cogiendo las ideas de Cervera". Un equipo blanquiazul que arrancará como favorito: "la presión para hacer algo grande hace todo más difícil, pero cuando las cosas van bien, va todo rodado. Además tenemos el plus del Heliodoro".

Sobre el técnico Álvaro Cervera: "el año pasado jugamos a lo que necesitaba el equipo, no como más le gustaba al míster, pero era la mejor manera de hacer rendir al equipo. A él le gustan más los partidos en los que se reciben pocas ocasiones, que corra, que haga muchos metros y que tenga velocidad. Y a partir de ahí, si podemos tener balón, perfecto, si no, nos tocará jugar a otra cosa".

También definió a sus compañeros de posición en el centro del campo: "Juanjo me gusta, es más '8' que '6', con muchas piernas, se me asemeja a Aarón Martín. Calavera es más '6', con buen trato de balón, un líder dentro del campo y muy buen chico fuera. Javi Pérez es físicamente fuerte, con mucho recorrido y también tiene calidad, es un fichaje muy interesante. Y Fabricio, no sé si debería mojarme mucho, pero creo que puede ser una de las sorpresas positivas de la temporada, más como mediapunta, tiene mucho ritmo y se adapta a lo que quiere el míster".

Y, para finalizar, también habló de su futuro, si será su 'last dance': "quiero disfrutar de esto, del día a día, y luego cuando acabe la temporada ya veremos. No me queda mucho, es evidente, pero no quiero pensar en ello. Puedo jugar mucho y que el equipo vaya bien o todo lo contrario. Puede pasar cualquier cosa".