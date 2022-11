Aitor Buñuel “Es el momento de dar un paso al frente y centrarnos en el objetivo”

El lateral navarro ha pasado por los micrófonos de la cadena Colé, donde se le preguntó por su titularidad y estado personal en el equipo.

"Estoy contento porque estoy entrando más en dinámica de equipo. Estaba esperando el momento y la oportunidad y estaba convencido que cuando pudiese demostrar que podía jugar iba a hacerlo más". "Con el paso de los minutos voy cogiendo más confianza".

¿Podemos ver a un mejor Aitor Buñuel?

"Siempre hay margen de mejora, en cuanto vayan pasando más partidos y tenga más minutos, más iré mejorando. Yo he venido para aportar al equipo y por eso peleo cada día para ganarme un puesto".

Debe haber sido un proceso complicado. Se tardó mucho en realizar tu fichaje y llegada al club donde no pudiste ni tan siquiera realizar pretemporada.

"Sí, ha sido complicado, el fichaje se alargó más de lo pensado y él no haber hecho pretemporada lo he notado. Luego el llegar a la isla e irse aclimatando siempre es un poco más complejo". "Tienes que acelerar el proceso aunque creo que me he adaptado bien".

¿Es muy complicado poder disputar minutos con un futbolista como Jeremy Mellot en el mismo puesto?

"Jeremy es un gran lateral, yo cuando firmé ya sabía que estaba en el equipo, pero un equipo que aspira a estar arriba debe tener este tipo de competencia para conseguir los objetivos".

¿Conoces algo más de la isla?

"Me ha dado tiempo de conocer alguna playa, algún restaurante, pero me falta la visita al Teide y demás monumentos de la isla. Ya he enviado varias chaquetas de vuelta a casa".

Los resultados, sobre todo fuera de casa, ha ido condenando al equipo a estar en la situación actual.

"Evidentemente no estamos donde queremos, aún así, las lesiones, los partidos donde merecimos más y no logramos ganar, nos ha dejado en esta situación, pero tenemos confianza plena en que esto lo vamos a sacar adelante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La segunda división es muy larga. Hay que mirar lo que pasó la temporada pasada con los equipos que terminaron ascendiendo. Somos conscientes que hay margen pero debemos mejorar".

Dijo Iván Romero en sala de prensa que había disfrutado defendiendo pero quizás esto no ha vuelto a verse hasta el partido de Burgos, ¿Está el equipo asentado con lo que quiere Ramis?

"Es cierto que hemos ido mejorando cosas, sobre todo en defensa donde no hemos estado bien, pero creo que estamos adaptados a lo que pide el mister. Si todos trabajamos al máximo, con el nivel de calidad que tenemos llegarán los resultados, sufriendo también se gana y se disfruta".

¿Les llegan las críticas cuando el equipo no ha estado bien? ¿Cómo lo lleva la plantilla?

"Sinceramente intentó no leerlo ni cuando vamos bien ni cuando vamos mal. Es importante la opinión externa, nosotros buscamos dar alegria a nuestra afición, pero necesitamos esa tranquilidad mental e intentar enfocarnos más en lo interno. Es normal que hayan críticas, pero nos mantenemos de una manera lineal".

Toca Copa del Rey, ¿hay sensación de que llega mal el parón en liga después de ganar en Burgos?

"Sí, cuando vienes de una victoria tienes ganas de que llegue otra más, aún así, estamos centrados en la copa para sacar la victoria e intentar pasar de ronda y seguir con buenas sensaciones. Son partidos en que la categoría no importa, para ellos puede ser el partido del año, jugamos en un campo de césped sintético y no será fácil. Hay que salir a ganar, pasar ronda y pensar en liga".

Copa del Rey, Huesca, derbi ante Las Palmas y todo con un mundial de por medio...

”Será extraño pero bueno para nosotros porque habrá más gente disfrutando de la segunda división. Es el momento de dar un paso al frente y pelear por nuestro objetivo”.