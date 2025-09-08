La afición del Tenerife estalla por las nuevas butacas del Heliodoro: rotas, inclinadas y mal señalizadas

El Club Deportivo Tenerife volvía a jugar en el Heliodoro Rodríguez López el pasado sábado, tras más de tres meses sin disputar un partido en el estadio capitalino. Tiempo más que suficiente para que se terminaran las obras de la colocación de las nuevas butacas. Y llegaron a tiempo... pero no de la mejor manera. La mayoría de la afición blanquiazul no quedó nada conforme con estos nuevos asientos.

En Deportes Cope Tenerife hablamos con varios de estos aficionados, que nos dieron su opinión sobre su experiencia. Pablo Siverio: "nuestros asientos están en la fila 15 de Tribuna Alta, y la sensación de los asientos es que son más anchos y facilitan el paso de los demás, pero cuando estás sentado tienen una ligera inclinación hacia abajo, y creo que se puede solucionar porque son regulables. No quedas completamente apoyado, tienes que estar con las piernas apoyadas de puntillas para no escurrirte. Una persona mayor tendrá problemas".

Otro de los aficionados que nos dio la opinión fue Miguel Ayala: "inicialmente fue una sensación positiva, ya que al ser plegables hay más espacio para llegar hasta los asientos, pero llegando al asiento nos dimos cuenta de que había varias piezas metálicas y tornillos en el suelo. Algunas butacas no están bien sujetas al cemento e incluso algunas tenían problemas de numeración. Se ha hecho todo de prisa y corriendo para llegar... y no han llegado".

También opinó Ramiro Jesús: "yo tengo dos abonos, el de mi hijo y el mío... y el de mi hijo no está la silla. No sé si lo arreglarán, le llegó un aviso 48 horas antes y allí había una chica para ayudar, pero estaba sola para toda la grada de Popular Alta. Me tuve que poner en otro sitio porque su asiento iba a estar inhabilitado temporalmente y no iba a dejar a mi hijo solo. Y el tema de escurrirse es verdad, hay que llevar unos velcros, para no salir del estadio con el muslo posterior cargado".

Y, por último, Diego Ramos: "nosotros estamos en Popular Baja, justo enfrente de las entradas que hicieron para las ambulancias. Nos quitaron dos asientos: uno para una escalera y otro que le asignaron a otro abonado. No recibimos llamada durante el periodo que pusieron para rodar a los abonados. Tuvimos que estar toda la primera parte de pie porque no encontrábamos asiento. La chica que estaba para ayudar estaba sola para toda la grada y no pudo ayudarnos hasta el minuto 50. Además había una caja de tornillos abierta por allí suelta, me quitan el tapón de la botella pero los tornillos estaban ahí...".