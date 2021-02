La primera reina de la Plaza de Toros

El Teatro Guimerá acogió por última vez la gala de elección de la reina del Carnaval en 1984. A partir de 1985, el certamen pasaría a la Plaza de Toros. Ese año se hizo con el cetro Seve Suárez Velázquez, representando a Almacenes El Kilo y con una fantasía de Justo Gutiérrez titulada Mi querida Josephine. Fue la primera en alzarse con el cetro en el nuevo recinto festivo.

Seve Suárez se sincera en COPE Tenerife: "En ese momento, me quedé en shock; no me lo esperaba, ni mucho menos. Tardé en reaccionar porque dentro de la cabeza tienes también tus favoritas y yo estaba súper segura de quén iba a salir... pero al final me equivoqué. Fue un momento fantástico".

"Era un diseño muy carnavalero, con mucha rumba, donde Justo Gutiérrez hizo un buen trabajo", destaca Seve, quien reconoce que los trajes de la época no eran como los actuales pero que, aun así, había que saber llevarlos: "Yo era atleta y me preparé en un gimnasio, pero el armazón era de hierro, no se llevaban ruedas y cargaba con un gorro de 23 kilos, un espaldar d 13 y un traje de 47, así que sí eran pesados".

Para la reina de 1985, el concurso ganó en comodidad en la Plaza de Toros, ya que "el Teatro Gimerá era mucho más pequeño". Además, asegura que lo disfrutó "muchísimo, porque me gustaba el Carnaval y salía con Los Tamanacos y con Los Cariocas". En su opinión, el certamen fue una experiencia que, "por supuesto, recomendaría vivir".