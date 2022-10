El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene cartel para 2023

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha presentado el cartel anunciador del Carnaval 2023. Carnaval, la ciudad que nunca duerme es el título de la propuesta presentada por Nareme Melián Mahugo, que ha sido proclamada ganadora tras obtener la mayor puntuación del sistema dual de votación.

Tras felicitar públicamente al ganador, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que“ este es el inicio del camino del próximo Carnaval y este acto es una tradición a lo largo de muchos años, con grandes artistas, y qué duda cabe que Nareme conoce muy bien la esencia de nuestra fiesta y así lo intenta reflejar”.

El primer edil confirma que “se emitieron un total de 8.399 votos válidos en el sufragio popular”,para “un concurso que está más vivo que nunca, en el que inscribieron un total de 40 artistas, frente a los 16 aspirantes de la edición anterior”.

Para el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello “el cartel anunciador es la auténtica tarjeta de presentación al mundo de nuestras fiestas y el pistoletazo de salida para los cientos de actividades y eventos que conforman el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”; “el mayor evento festivo en volumen de participación popular, duración e impacto económico de todo el territorio nacional”. El edil recuerda que “esta edición regresa a sus formatos y fechas habituales, quedando apenas 95 días para su inicio”.

El cartel ganador consiguió una puntuación de 6 por parte del jurado profesional que realizó la preselección entre las 40 obras finalmente remitidas al OAFAR y que supuso un peso del 60 % en la baremación final. El apoyo popular fue de un 39,5 % de los 8.399 votos emitidos a través del portal www.carnavaldetenerife.com, lo que supone 3.316 adhesiones que le aúpan como ganador con una puntuación total de 7,600.

Nareme Melián explicó el homenaje que quiso plasmar de todas las personas que trabajan detrás de los escenarios “durante todo el año y no se ven, así como la figura del chicharro que nos representa a todos”, y añadió “hacer el cartel por segunda vez me ha hecho un nombre dentro del carnaval y de la Ilustración, y la verdad es que desde 2018 no he parado de trabajar”.

Durante la consulta popular, que se mantuvo abierta entre las 8:00 horas del 29 de septiembre y las 23:59 horas del pasado 12 de octubre, se permitió solamente un voto por dirección IP. Durante todo el proceso, el sufragio se mantuvo ciego, esto es, sin referencias al autor ni a los apoyos que fuesen recabando cada uno de los carteles.

La técnica empleada para la obra es de tipo mixto, partiendo de un dibujo realizado a grafito que se escaneó y se coloreó digitalmente. Melián, rinde “un homenaje a todas las personas que están detrás del Carnaval, los que no suben al escenario, los que no se pueden ver y son parte indispensable de la fiesta”.

Nareme Melián es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, en la especialidad de Dibujo e Ilustración, iniciando muy pronto su carrera profesional en el sector del libro ilustrado con La fiesta del Sol y la Luna, Además, ha realizado diversas exposiciones colectivas «Islas y Tesoros» (2010) y «Árboles protagonistas en la literatura y la mitología» (2011), ambas celebradas en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Ha colaborado con la revista RUMBLÉ de cómic e ilustración, además de con el primero libro colectivo de ilustradores isleños, Canarias 1400.

El autor del cartel ganador, que también lo fue en la edición de 2018 y de otros carnavales de Canarias, obtiene un premio de 2.500 euros y la obra pasará a ser propiedad exclusiva del OAFAR.

El jurado profesional designado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del OAFAR, estuvo compuesto por el comisario de arte y director del Museo Westerdahl, Celestino Celso Hernández; el presentador de Factoría de Carnaval, Domingo Hernández; el diseñador gráfico y especialista en tipografías, Lars Petter Amundsen; la diseñadora gráfica y profesora del Grado de Diseño de la ULL, Noa Real; y la diseñadora gráfica de Museos de Tenerife, Miriam Cruz.

La puntuación total de las otras nueve obras preseleccionadas, incluyendo el porcentaje del jurado y el de la votación popular fueron las siguientes: ‘El chicharro de la libertad’ 7,372; ‘Trazos de Nueva York’ 6,892; ‘Noche del Carnaval, formas y colores’ 6,424; ‘Sinfonía de color’ 5,636; ‘Carnaval es libertad’ 5,252; ‘Carnaval 4 Ever’ 4,484; ‘Miss Liberty’ 3,744; ); ‘La libertad iluminando el mundo’ 3,588 y ‘Que no se apague la llama de la diversión’ 3,180.