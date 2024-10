'Atascazo' en la autopista del norte de Tenerife: "Es insufrible"

Un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este jueves ha vuelto a colapsar la autopista del Norte de Tenerife, la TF-5, dirección Santa Cruz.

Los hechos se registraron poco antes de las siete de la mañana a la altura de la zona de El Portezuelo con varios vehículos implicados. Sin embargo, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, no se registraron heridos.

A consecuencia de esta colisión, uno de los vehículos se ha incendiado y ha dejado imágenes bastante llamativas, sobre todo los que iban en dirección contraria, que asombrados no dudaron en inmortalizar el momento. Los Bomberos de Tenerife, con base en La Laguna, fueron activados para atajar y colaborar en este incidente.

Vídeos del coche incendiado | Whatsapp COPE Canarias Fotografía del coche incendiado de Bomberos de Tenerife

mUCHA GENTE AFECTADA

Raquel iba a su puesto de trabajo, salió de casa a las 6.50 horas de la mañana y a las 9 horas llegaba al Hospital Universitario para empezar su jornada laboral. Relata que desde el 2008 vive en Tacoronte y que las colas son frecuentes, aunque no de esta magnitud. “Hay colas todos los días, pero no como la que vivimos hoy, que ha sido una locura”.

Cuenta que estaba todo colapsado y que ha tardado más de una hora para hacer 1,5 kilómetros. Sabe que las colas son algo frecuente, que se ha acostumbrado, pero que hacía más de mes y medio que no se encontraban un atasco como este.

GOOGLE MAPS Captura del momento del atasco en la TF-5

Alberto es un taxista que estaba atascado. Se ha puesto en contacto con COPE Canarias y nos ha contado que el cliente que llevaba en su taxi ha perdido el vuelo, que tenía hoy a primera hora de la mañana. Nos ha criticado las palabras de la actual presidenta del Cabildo insular, quien aseguró que en 90 días arreglaría las colas que se forman diariamente en la TF-5.

“En 90 días dijo ella que iba a solucionar el problema. Ya ha pasado no sé cuántos días y sigue igual. Llevo 30 años en el taxi y la misma cola, no puede ser. Lo que tienen que hacer los políticos es dejar de discutir, ponerse a trabajar y a hacer política”, añade.

Este taxista nos cuenta que salió a las 6 de la mañana y una hora después todavía no había llegado a su destino. “Encima, el cliente cabreado, no me quiere pagar y así siempre. Que parecemos tercermundistas, son 19 millones de turistas al año en Canarias y esto sigue igual. A los políticos les digo que se espabilen y hagan algo de una vez", insiste.

Fotografía de un oyente en el momento del atasco en la GC-1



En Gran Canaria también hay colas diarias en ambas direcciones de la GC-1. Sobre todo a su paso por Telde. Un oyente nos recuerda que ellos también sufren esta situación y nos manda esta fotografía, para que nos hagamos una idea de lo que están viven en la carretera. Esta imagen está sacada a la altura de Salinetas, núcleo costero del este de la isla, pero las colas se empiezan a formar normalmente a la altura del CC Alcampo, dirección Las Palmas de Gran Canaria y en dirección sur a la altura de La Pardilla.