El triunfo de San Sebastián de La Gomera en el Grand Prix hace historia en Canarias

San Sebastián de La Gomera ha entrado en la historia de la televisión al convertirse en el primer municipio canario en ganar el Grand Prix del Verano, el mítico programa de TVE que marcó una época en los años 90 e inicios de los 2000 y que regresó a la pequeña pantalla en 2023.

La hazaña que no lograron Haría (1995), El Sauzal (1996), Pájara (1997), Firgas (1998), Agache-Güímar (2001), Antigua (2003) ni Buenavista del Norte (2005) lo ha conseguido la capital de La Gomera tras ganar en la final emitida este lunes en prime time al municipio madrileño de Cubas de la Sagra, con 22 puntos frente a 18.

La victoria de la Villa fue vista, además, por 1.049.000 espectadores, con un 13,8 % de cuota de pantalla, una cifra récord. Toda una promoción difícil de calcular para San Sebastián de La Gomera. Su alcaldesa, Angélica Padilla, reconocía en HERRERA EN COPE que han conseguido "una repercusión mediática que no pensábamos". "Una de chico veía el programa y nunca pensaba que llegaríamos a estar en Madrid dándolo todo; estábamos convencidos de que estábamos capacitados, pero no de que llegásemos a ganar", ha añadido.

La historia de San Sebastián de La Gomera en el programa ha quedado marcada por las remontadas conseguidas gracias a los aciertos en "El Diccionario", la última prueba del concurso y también la más difícil. En la final de este domingo, Angélica Padilla, y Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, acompañadas por el padrino del equipo azul, el motociclista Jorge Lorenzo, lograron el triunfo con un acierto frente a los dos errores de Cubas de la Sagra.

La cuestión ahora es saber si pasar a la historia del Grand Prix supondrá un aumento de visitantes en la capital gomera. La alcaldesa espera que sí, pero ha recalcado que ellos apuestan por "un turismo de calidad que venga a conocer nuestras virtudes", recordando que han promocionado en los tres programas del verano sus dos grandes joyas Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacional de Garajonay y el silbo gomero.

San Sebastián de La Gomera se midió a Cubas de la Sagra en la gran final

Premio para la inclusión

Los 20.000 euros de premio que ha recibido San Sebastián de La Gomera por ganar el Grand Prix tendrán un fin benéfico, ya que irán destinados a los Centros Ocupacionales Asociación Diversidad Funcional Isla de La Gomera. "Siempre hemos apostado por un deporte inclusivo, este lo era y ahora tendremos un evento específico para ellos, donde les entregaremos el cheque", ha explicado Padilla.