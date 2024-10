¿Te gustan los videojuegos? Un estudio dice que es probable que seas feo

Si te gustan los videojuegos, déjame decirte que eres feo. O, al menos, tienes más posibilidades de serlo. Ya está. Las realidades, a más pronto asumidas, mejor. Y es que esta conclusión viene reafirmada por un polémico estudio en la National Bureau of Economic Research (NBER) que relacional la belleza con el tiempo que empleamos en divertirnos con los videojuegos en nuestro tiempo libre. José Duarte, presidente de la asociación Toshigame, cuenta en COPE Canarias de dónde viene la conclusión: “Ellos han supuesto que, a menor tiempo de juego, más tiempo tiene una persona para socializar y, por lo tanto, una persona más sociable es más atractiva”.

Una reflexión que, aunque desde la NBER apuntan a seguir con evidencias, no termina de convencer a Duarte: “El estudio es matemática. Tiene varios cálculos de estudios anteriores. Pero hay algo que no sigue la lógica. Hay videojuegos que requieren coordinación y tener a tus amigos al lado para jugar, por lo tanto, te reclama ser sociable. En estos supuestos, ¿Qué hacemos?”. Los estudios anteriores que cita Duarte son, por ejemplo, los de Hamermesh & Parker (2005), el de Mehic (2022) o el Babin et al. (2020) que relacionan la evaluación positiva de alumnos o profesores; es decir, mejores notas, en una educación presencial si la persona es atractiva.

UN ESTUDIO CUESTIONABLE

Al margen del revuelo que puede ocasionar el estudio, los especialistas no acaban de compartir la investigación. José Duarte, de Toshigame, nos comenta que desde el estudio de la National Bureau of Economic Research, nunca van a entrar en si tienen base estadística. Por ello, las conclusiones, dice “hay que cogerlas con pinzas”. Desde su asociación, Duarte ha lanzado varios programas para luchar contra el sedentarismo y el sobrepeso, utilizando videojuegos basados en la realidad virtual y el ejercicio físico como el Just Dance.