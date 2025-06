La sorprendente visita de la Agrupación Herreña Independiente a Puigdemont en Waterloo: "Respaldo total"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha tenido esta semana una sorprendente visita en Waterloo, la ciudad belga donde permanece fugado de la Justicia española desde 2017 por el referéndum ilegal de independencia. El senador por El Hierro y presidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, y el diputado autonómico Raúl Acosta han volado hasta allí para buscar el apoyo de los siete diputados de Junts en el Congreso a su propuesta para que el futuro parque nacional marino sea gestionado desde la isla.

el mar de las calmas

Se trata del primer parque nacional marino de España, ya muy cerca de convertirse en una realidad al estar aprobado inicialmente, faltando su declaración oficial mediante una ley que debe ser aprobada en las Cortes Generales. Con una extensión de más de 24.000 hectáreas, ocupará las aguas de la Demarcación Marina Canaria, al sur de El Hierro. Con su declaración se protegerá, según apunta el Ministerio para la Transición Ecológica, "una zona de alto valor natural y se apoyará su zona de influencia socioeconómica". Parte de la superficie ocupada engloba la zona del volcán submarino Tagoro, que entró en erupción en 2011.

Pero la futura declaración como parque nacional marino ha levantado suspicacias entre la población y las instituciones herreñas, sobre todo por la posible afección que tenga sobre la pesca, fundamental para la población de La Restinga y de buena parte de la isla, en cuanto a posibles restricciones a la hora de ejercer su actividad; también, en lo que concierne al turismo, el buceo y la pesca recreativa.

El Gobierno de España ha informado en varias ocasiones a los vecinos de los pasos realizados y parece que las posturas iniciales han ido mejorando, pero muchas voces rechazan que, al tratarse de un parque nacional marino, sea gestionado directamente por el Estado, algo que ya no ocurre con los terrestres, en manos de los cabildos, en el caso de los cuatro canarios.

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Vista del Mar de las Calmas desde el sur de El Hierro

apoyo de puigdemont

Aquí es donde entra en juego el expresidente de Cataluña y prófugo de la Justicia. La Agrupación Herreña Independiente, que actualmente solo cuenta una de las tres alcaldías de la isla, el senador que le corresponde en las Cortes y un diputado en el Parlamento de Canarias, quiere promover en Madrid, antes de la aprobación definitiva de la ley de creación del parque, una "gestión insular y participativa", mediante una moción que reclama "respeto institucional, defensa de las competencias autonómicas y participación real del Cabildo de El Hierro en la gestión del parque".

Para ello, AHI está desarrollando una ronda de reuniones con partidos nacionalistas e independentistas con representación en las Cortes para conseguir su apoyo. En Waterloo, Carles Puigdemont se ha sumado a la causa, prometiéndoles el respaldo de sus siete diputados en el Congreso. "Vais a recibir todo nuestro apoyo incondicional y convencido, y podéis contar con ellos, con nuestra ayuda, para que podáis salir y ver este proyecto tan importante para vuestro futuro a la medida de lo que vosotros necesitáis", ha dicho el político independentista, en un vídeo difundido por la formación herreña.

"nos sentaremos con quien haga falta"

El presidente de AHI justifica la reunión con Puigdemont, aunque reconoce que dentro de la formación hubo debate sobre si era conveniente o no. "Ni compartimos su ideología ni tratamos de blanquear lo que ha hecho, ni mucho menos, pero nos sentamos con él porque es quien tiene la capacidad de decisión sobre su grupo", ha dicho Javier Armas en HERRERA EN COPE CANARIAS. El también senador insiste en que se sentarán "con quien haga falta y en cualquier lugar para defender a la isla de El Hierro, aunque suponga un coste político".

Armas ha explicado que la iniciativa parte del Senado, donde AHI comparte el Grupo Mixto con Coalición Canaria y Junts, entre otras formaciones. También se reunirán con el PNV y el BNG, y no descartan hacerlo con Bildu: "No tendríamos problema; ellos a veces nos apoyan y nosotros a ellos, pero no en cuestiones de carácter ideológico, sino de gestión". Para el líder de AHI, están haciendo "lo que el PSOE en la propia isla de El Hierro no ha hecho", la defensa de una gestión insular del que será el primer parque marino de todo el país.