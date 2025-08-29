La respuesta de Open Arms a Abascal por pedir hundir su barco: "Recuerda a momentos muy duros de la historia"

En pleno debate político por la próxima derivación de menores migrantes no acompañados a la Península para aliviar la saturación de los centros en Canarias, la ONG Open Arms ha llegado al puerto de Santa Cruz de Tenerife, fruto de un convenio con el Gobierno autonómico, para realizar durante dos meses una campaña de concienciación sobre la ruta atlántica, con charlas en varias islas y jornadas de puertas abiertas.

Aunque no está previsto que el barco participe en rescates en aguas internacionales, sus responsables no lo descartan si surge una emergencia, "a petición de la demanda de quien lo pida", como ha asegurado su fundador y director, Óscar Camps.

La llegada del barco a Tenerife ha sido respondida por el presidente de Vox, Santiago Abascal, con un duro mensaje en redes sociales, calificándolo como "barco de negreros" y pidiendo "confiscarlo y hundirlo" por promover "la invasión de Europa". Unas palabras que lo definen, según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como "un fascista y un xenófobo".

"un desprecio por la dignidad humana"

Más allá de retractarse, Abascal ha continuado en redes sus soflamas pidiendo hundir el barco, una actitud que ha tenido respuesta en HERRERA EN COPE CANARIAS por parte del propio director de Open Arms. Para Óscar Camps, "cuando un líder político normaliza la violencia verbal y sobre todo a quienes defendemos los derechos humanos, está abriendo la puerta a que otros puedan justificar ataques reales. Mis tripulantes son voluntarios, gente joven, que dejan todo, la familia, el trabajo, todo para salvar vidas y merecen respeto, no amenazas".

EFE El barco de Open Arms, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Camps ha acogido las acusaciones del líder de Vox "no con sorpresa, porque este señor vive de la confrontación y la mentira, pero cuando tú oyes que alguien pide hundir un barco que salva vidas, está revelando no solo un desprecio por la dignidad humana, sino también es un discurso que nos recuerda momentos muy oscuros de la historia".

"No me lo tomo como un ataque personal, pero sí como un ataque a la humanidad misma. Nuestra respuesta es clara, seguiremos salvando vidas por encima de cualquier insulto y cualquier amenaza. Pero estas declaraciones son irresponsables y que alimentan un clima peligroso", ha insistido.

"desde madrid no sabes qué olor tiene la muerte"

El fundador de Open Arms también ha tenido palabras para los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que rechazan acoger menores inmigrantes procedentes de Canarias: "Desde un despacho en Madrid y con un Excel delante no hueles una patera, no sabes qué olor tiene la muerte, no oyes los gritos y no has conocido a ninguno de los que han sobrevivido. Esa burbuja les aísla de todo y hace que sus políticas sean inhumanas".