El presidente de El Hierro avisa: "Hay más de 100.000 personas en Mauritania pendientes para salir"

El Hierro recibe en estos momentos a uno de cada dos inmigrantes que llegan a Canarias en cayucos. La isla está soportando desde hace meses una presión inmensa que no cesa por el buen estado del mar. El motivo es que las embarcaciones que parten desde el África subsahariana se adentran en el Atlántico para evitar la vigilancia en la costa y llegan en línea recta hasta la isla más occidental de Canarias.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ve imposible parar la oleada de cayucos si desde las autoridades africanas no se hace nada por impedir que partan desde sus países de origen. En Herrera en COPE Canarias, ha avisado: "Hay más de 100.000 personas en Mauritania pendientes para salir, y si no hay una voluntad clara del Gobierno mauritano para que no salgan, como parece que no la hay, saldrán".

Coordinación y diálogo. Primera reunión de la mañana con el presidente del cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Necesitamos más recursos y respuestas urgentes de Madrid y de Europa. pic.twitter.com/haQhrc3F4V — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) January 30, 2024

Armas ha destacado que "muchos se quedarán por el camino, en el mar, pero otros muchos llegarán y, una vez que llegan, lo que podemos hacer es gestionar para tratar que esta gente, mientras esté en El Hierro, estén de la mejor manera posible".

El presidente herreño, del PSOE, ha apuntado que Pedro Sánchez "tiene intención de ir en breve a Mauritania y Marruecos" para tratar la crisis migratoria: "Confío que de alguna manera se ponga coto, porque no podemos seguir de esta manera".

De la misma forma se ha pronunciado sobre la recién estrenada Comisión Interministerial sobre Inmigración, que lidera el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres: "Confío en que se articulen soluciones para un problema que puede convertirse en grave y desestabilizar la isla".

El presidente del Cabildo de El Hierro ha recibido este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se ha desplazado a la isla para abordar la crisis migratoria.