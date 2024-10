La llamativa denuncia ante el drama de las pensiones en Canarias: “Hay mayores que no tienen ni para pagar medicinas”

Las pensiones. Otra partida social que sitúa a Canarias, prácticamente, a la cola de toda España. La pensión media en el archipiélago es de 1.144 euros. Especialmente preocupante es el caso de las pensiones no contributivas. Sus beneficiaros están en un 40% por debajo del umbral de la pobreza. Los datos, una vez más, son muy malos para el bienestar de la ciudadanía canaria. Y es que las pensiones llevan años sin actualizarse en la misma dimensión que lo hace el crecimiento del coste de vida.

Esto, precisamente, es lo que denuncia Isabel Talavera, portavoz de la Plataforma por las Pensiones de Gran Canaria. Dice que a ella también le cuesta llegar a fin de mes: “Pedimos que se revisen anualmente las pensiones respecto al índice del IPC real, y no la media de España. Si en Canarias sube 3 euros el pan, lo correspondiente es que suba también 3 euros la pensión”. Talavera, además, ahonda en el dramático caso de las pensiones no contributivas: “Hay gente viviendo con 200 o 500 euros al mes. Por mucho que tengas casa en propiedad, ¿Cómo pagas los gastos como la luz o el agua? Hemos visto mayores que no les llega ni para comprar sus medicinas”.

LOS AUTÓNOMOS, TAMBIÉN AFECTADOS

Hay casos que son sangrantes, como el de Marga. Tiene una peluquería, es autónoma, y le queda poco para jubilarse. Ya se ha asesorado al respecto y le sale una pensión que, apenas supera los 700 euros mensuales. Todo, independientemente de los años que haya realizado su actividad: “Por mucho que hayas pagado, la pensión a la que aspiras es a 780 euros al mes, con 38 años cotizados. Es una situación muy injusta”.

LOS PENSIONISTAS A CARGO DE SUS HIJOS

También hay muchas quejas de pensionistas que, además, de sus gastos, tienen que asistir a los de sus hijos porque la situación económica es muy precaria. Es el caso de Juana Saavedra, pensionista de Lanzarote: “No es justo. Con 400 o 600 euros no puede vivir una familia entera. La situación de los pensionistas debe cambiar”, apuntaba esta pensionista. Una situación que, según la Federación de Pensionistas y jubilados de CCOO Canarias se perpetuará con el tiempo.