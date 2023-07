El incendio de Gran Canaria podría ser estabilizado en las próximas horas tras afectar a 200 hectáreas

El director técnico de incendios forestales de Gran Canaria, Carlos Velázquez, aseguraba en COPE que el incendio declarado en la isla "ha evolucionado de forma favorable en las últimas horas porque ha bajado la insolación". "De noche las temperaturas se recuperan", apuntaba. El otro motivo que hace que el fuego pueda ser estabilizado en las próximas horas, asegura, es "porque ha entrado en una zona de relieve descendente y al fuego le cuesta más bajar que subir".

Eso sí, mantiene que, al menos de momento, no se van a reubicar a los más de 240 vecinos desalojados: "De forma cuasi automática tenemos la costumbre de que si el fuego puede afectar a las personas, las evacuamos. Preferimos moverlos con rapidez que lamentar un accidente". "Solo podemos decir que pensamos que va a evolucionar el incendio de forma positiva y que de nada que veamos la situación segura iremos reubicando a las personas", concluye.

Desalojada una localidad de 240 vecinos ante la progresión del incendio en Gran Canaria El fuego ha obligado a cortar varias carreteras, mientras los equipos de extinción trabajan para evitar que siga avanzando hacia el Pico de las Nieves 25 jul 2023 - 16:52

El fuego declarado el martes en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria, afecta a 200 hectáreas y presenta dos frentes, siendo el izquierdo el más preocupante y donde se concentran los efectivos para evitar su avance y que se acerque a zonas pobladas. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, señalaba que, pese a la situación, los datos que manejan permiten "ser optimistas con cautela", aunque puede haber cambios en cualquier momento.

El director técnico de la extinción, Luis Fernando Arencibia, ha detallado que el incendio está "activo" y sin controlar, y se está esperando a obtener nuevos datos para ver si es posible solicitar el nivel 2. De momento, ha dicho que no ha afectado a poblaciones ni viviendas y no es necesario subir el nivel, pero no se descarta que pueda suceder.

Arencibia ha señalado que se prevé un cambio en la dirección del viento al norte, por lo que "se reforzó la noche del martes el flanco izquierdo para impedir el avance a zonas pobladas" de los municipios de San Mateo y Valsequillo, que, si fuera necesario se desalojarán con tiempo suficiente, por lo que ha pedido "no alarmar" a la población.

En la zona trabajan un centenar de personas y nueve medios aéreos, de los cuales tres helicópteros pertenecen al Ministerio de Transición Ecológica, otros tantos al Gobierno de Canarias, dos del Cabildo y uno a la unidad aérea de la Guardia Civil que se encarga de la coordinación. Las brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF) de La Palma, La Gomera también colaboran en la extinción y está en camino la de El Hierro, que se sumará a los medios que se han dispuesto por parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, además de Medio Ambiente y Policía Local, Nacional, autonómica y Guardia Civil.

El fuego, cuya causa aún se desconoce, se originó en la zona del Cortijo de Huertas y avanzó hacia la Caldera de los Marteles, y ha afectado, principalmente, a zona de pinar y retama y ha sido necesario evacuar a más de 100 niños y niñas de dos campamentos en Garañón y Cuevas Blancas, además de varios vecinos de esta misma zona.

También se ha procedido a cerrar tres carreteras de acceso a la cumbre de la isla. Se trata de la GC-600, en el tramo que discurre entre su kilómetro 6 al 14,200, esto es, entre Cruz de Los Llanos y Ayacata; la GC-130, entre Cruz de Los Llanos y Cazadores; y la GC-15, en La Lechuza.

El presidente del Cabildo insular ha señalado que en la zona cercana al fuego se ha venido trabajando con pastoreo y medidas preventivas, lo que ha permitido que el incendio haya tenido "menor intensidad", aunque la situación meteorológica de altas temperaturas y baja humedad complican la situación, y las pavesas y cenizas que han generado conatos en zonas cercanas.