El gran problema de hoteles y restaurantes en Canarias: “Es nuestro talón de Aquiles”

Los problemas para encontrar trabajadores cualificados en el sector hotelero y de restauración se están convirtiendo en una pesadilla para muchos empresarios en Canarias. La última, y curiosa noticia que hemos conocido es que un hotel de la isla de Lanzarote, concretamente de Playa Blanca, ofrece a sus trabajadores un bonus de 500 euros, si son capaces de traer a un amigo o conocido que quiera trabajar en ese hotel. Eso sí, para cobrar esta gratificación es imprescindible que el nuevo trabajador, permanezca en el puesto un mínimo de seis meses.

El director del Área de hoteles Barceló en Lanzarote, Ismael Delgado, yprotagonista de esta iniciativa, ha justificado en Herrera en COPE Canarias la medida, en la dificultad de muchos trabajadores de encontrar vivienda digna en zonas turísticas. La realidad es que en Playa Blanca, por ejemplo, “un apartamento de 45 m² puede llegar a los 900 euros mensuales”. Delgado confesó que “lo que nosotros buscamos es talento para nuestros equipos, pero cada vez se hace más complicado”. El principal problema lo tienen con la falta de “camareras de piso, camareros de restaurante, y cocineros también”.

En cualquier caso, el ejecutivo hotelero tiene claro que el problema se centra fundamentalmente en que, “la capacidad de acceder a una vivienda está muy mermada”.

La restauración también ofrece incentivos

Pero no son los hoteleros, los únicos que sufren esta situación. El sector de la restauración tiene numerosos proyectos parados en las islas, por la falta de trabajadores cualificados, y algunos empresarios están recurriendo a esta misma medida aplicada en este Hotel de Lanzarote. Así lo ha reconocido el prestigioso chef y propietario del Restaurante Etéreo en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Nel, que en Herrera en COPE Tenerife, explicó que “estamos aplicando esta política de incentivos a empleados actuales, que nos consiguen a otros trabajadores que vengan a nuestro restaurante”.

Nel, que llegó a la isla hace 25 años, reconoce que “nos basamos en las recomendaciones del trabajador que ya tenemos”, porque “los restaurantes van creciendo y estamos embotellados con un problema que es muy grave”.

Pero no es, ni mucho menos, el único caso en la restauración. En el restaurante El Lajar de Bello, en el municipio de Arona, también se aplica la misma fórmula. Obligado a abrir menos días de los que desearía por falta de personal, su propietario, Javier Bello, nos explica que “en nuestro grupo, también hemos incentivado a algunos trabajadores que nos han traído personas que pueden valer para este empleo, porque no tenemos opciones”. El empresario se lamenta de que, “este es nuestro gran talón de Aquiles”, porque hay gente que está cerrando tres días, porque no tienen personal cualificado. Hay que incentivar porque la gente vuelva al sector y porque se forme”.