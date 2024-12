Empresarios canarios, cansados de no encontrar personal cualificado: “Hay que explicarles que un tomate es rojo”

Una campaña navideña que será fructífera para el empleo de Canarias. Cerca de 38 mil contratos temporales se gestionarán en las islas durante estas próximas semanas -en las fiestas navideñas y las posteriores rebajas del mes de enero-. Es un dato de Randstad que afectará, sobre todo, en el sector servicios y atención al público. Aun así, pese a este buen dato, dos empresarios canarios -Alfredo Medina, responsable de comunicación de El Corte Inglés y secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias, y Roland Cris, propietario del Hotel Maritim, en Gran Canaria- han analizado la situación en Herrera en COPE Canarias.

Medina ha valorado muy positivamente el dato, pero también ha puesto de manifiesto que cada vez es más complicado encontrar personal para contratar: “Hay sectores donde es muy complicado conseguir mano de obra, conseguir profesionales, como es todo lo que está ligado a los oficios. Un carnicero, un charcutero, un pescadero, pues son áreas donde cada vez más cuesta encontrar profesionales porque no hay relevo, no hay nadie que venga detrás heredando esos oficios, esas profesiones cualificadas, porque entendemos que prácticamente en todos los casos no es contratar una persona y que empiece mañana a trabajar. Hay que formarla”.

En cambio, Roland Cris va más allá. Comenta que más que falta de relevo generacional, lo que hay es falta de actitud: “En la cocina se presentan chicos de 25, 26 años, y tienes que explicar qué es un nabo, que un tomate es redondo y rojo, que con los recortes de tomate se puede hacer una sopa de tomate natural, en vez de abrir un paquete y agua caliente. Prácticamente todas esas cosas básicas tienes que explicarlo desde el primer día”. Cris confirma el sueldo que ofrece a sus trabajadores: “Pedimos algo de conocimiento. Ofrecemos buenas condiciones. Una persona sin experiencia puede ganar en torno a 1.550 euros mensuales netos en cocina, mientras que un cocinero con experiencia que traiga de Alemania puede rondar los 2.000 euros mensuales”.

LA FP, POSIBLE SOLUCIÓN

La evolución de la Formación Profesional, sobre todo la Dual, un ámbito en el que se debería estar en contacto con las prácticas empresariales desde el primer momento del curso, podría ser una solución para la falta de relevo. Alfredo Medina dice que puede ser una alternativa útil, pero lastrada por un mal planteamiento que arrastramos desde hace años: “En España nadie enfoca a sus hijos a que vayan a la formación profesional y hay una especie de etiqueta de que es para fracasados. Eso es un error estratégico, clamoroso que deberíamos romper como sociedad. A lo mejor todavía lo estamos arrastrando, aunque yo creo que ahora la consideración es otra. Pero las inercias, efectivamente, son una decisión que se tomó mal hace 10 o 15 años”.