El conmovedor testimonio de los alumnos de Tenerife que no pudieron despedirse de sus compañeros migrantes: “Tiene un valor incalculable”

“Se trata de personas, no de mercancías”. Así de claro emitían sus protestas los alumnos de primero de la ESO del IES Sabino Berthelot en El Sauzal, en Tenerife, después de la injusticia vivida en estas últimas semanas: el Gobierno de Canarias había trasladado, sin previo aviso, a varios de sus compañeros -menores migrantes-, a otras islas. Esta decisión, completamente repentino imposibilitó la despedida de los que, hasta ahora, habían sido sus compañeros. Su reacción no se hizo esperar. El alumnado escribió una carta pidiendo su vuelta y fue publicada en los perfiles de redes sociales del instituto.

“El valor humano que han demostrado estos chicos y chicas con esta acción es incalculable”. Esta era la afirmación en Herrera en COPE Tenerife de Roberto Ruiz Luque, el profesor que ayudó a esta clase a redactar la carta. “Están profundamente tristes. Tienen un sentimiento de vacío porque, al final, lo que están pasando es un duelo por la pérdida de sus amigos”, comentaba el profesor.

Esta situación, que fue denunciada por el alumnado, tampoco fue debidamente trasladada al claustro de profesores, que vieron como, de la noche a la mañana, se quedaban sin varios alumnos en clase: “Nosotros a nivel oficial no tenemos ninguna respuesta todavía. No sé si nos las darán cuando esté un poco más calmado todo, pero no tenemos respuesta todavía”, seguía Roberto, “lo único que piden los chicos es el poder despedirse adecuadamente de ellos y que puedan tener ese contacto posterior, aunque esté en otra isla o en otro lugar”.