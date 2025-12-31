La borrasca Francis pone en alerta a Canarias: el temporal marcará la entrada del nuevo año

El Gobierno de Canarias ha declarado durante la madrugada de este jueves la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, además de la alerta por lluvias y viento en Tenerife y La Palma. Esta decisión se produce ante el paso de un frente frío asociado a la borrasca 'Francis', que marcará meteorológicamente el final de año.

Lluvias intensas en Canarias

Así afectará la borrasca a las islas

El empeoramiento meteorológico tendrá un recorrido rápido, pero intenso de oeste a este. Según ha explicado en COPE Víctor Quintero, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, el frente comenzará a afectar a La Palma, El Hierro y La Gomera a últimas horas de la noche y de madrugada. Se espera que las primeras precipitaciones lleguen a Tenerife sobre las 6 o 7 de la mañana y a Gran Canaria a mediodía, alcanzando Lanzarote y Fuerteventura en las primeras horas de la tarde.

Se prevén precipitaciones repartidas de forma desigual, que podrían ser destacables y persistentes durante un mínimo de 12 horas. También se esperan rachas de viento localmente muy fuertes, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres de La Palma y Tenerife. Quintero ha añadido que existe “posibilidad de aparato eléctrico de tormentas también”.

Vamos a tener una entrada de año, un 1 de enero sobre todo, con precipitaciones intensas desde primerísimas horas de la mañana" Victor Quintero delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología

El director del centro meteorológico ha destacado que el temporal impactará de lleno en el día de Año Nuevo. “Vamos a tener una entrada de año, un 1 de enero sobre todo, con precipitaciones intensas desde primerísimas horas de la mañana, y y algo de viento también”, ha señalado.

En cuanto a la costa, la alerta afecta a todo el archipiélago. Se espera mar combinada de entre 2,5 y 4 metros, una situación que podría empeorar durante el fin de semana debido a la influencia de la luna llena y las mareas vivas.

Imagen: Bryan Estupiñán Imagen de gente caminando bajo la lluvia.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este panorama, el Gobierno de Canarias ha solicitado a la población que extreme las precauciones para evitar riesgos durante las celebraciones. La Dirección General de Emergencias ha emitido una serie de recomendaciones, insistiendo en la importancia de no situarse en muelles y escolleras y aplazar las actividades náuticas.

EFE EFE/ Adriel Perdomo

Frente a las fuertes rachas de viento, se aconseja retirar objetos de ventanas y balcones que puedan caer a la calle, como macetas. También se recomienda no acercarse a edificaciones en mal estado, andamios o vallas publicitarias y tener cuidado al caminar cerca de zonas arboladas.

En el caso de las lluvias, se aconseja evitar circular en coche en la medida de lo posible. Si es imprescindible, se debe prestar atención a la altura del agua, moderar la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales o autopistas.

Un tiempo inestable que se alargará

El paso del frente principal no significará el fin de la inestabilidad. Víctor Quintero ha explicado que las borrascas suelen llevar varios frentes asociados, por lo que las precipitaciones se mantendrán de forma prácticamente continua hasta el día 2 de enero.

Imagen tomada en el sur de Tenerife. | Imagen: Joaquín Adán Adàn

Hay probabilidad de precipitación prácticamente para toda la la próxima semana" Víctor Quintero delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología

De hecho, según el meteorólogo, “hay probabilidad de precipitación prácticamente para toda la la próxima semana”, aunque irá disminuyendo en intensidad. Quintero también ha subrayado la importancia de “estar un poco atentos a la a los avisos, porque es posible que alguno de los avisos actuales, todos de nivel amarillo, sufran algún tipo de modificación”.