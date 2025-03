La abogada canaria que defiende a 1800 afectados por la trama 'Arbistar': "Los acusados convertían el bitcoin en euros para pagarse su alto nivel de vida”

A bombo y platillo. Así se preveía el inicio del primer juicio en España por estafa en criptomonedas que iba a comenzar esta misma semana en la Audiencia Nacional. Finalmente ha quedado pospuesto al próximo 24 de marzo. El nombre del caso, Arbistar: una presunta estafa piramidal que se inició en Arona en el año 2020 y que sienta en el banquillo al principal acusado, Santiago Fuentes Jover, al que la Fiscalía pide casi 30 años de cárcel por prometer a sus clientes rentabilidades de entre un 8 y un 15 %. En el caso hay más de 32.000 afectados y casi 2.000 millones de pérdidas.

Uno de los tres abogados canarios que participa en la acusación es Conchi Viera. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Ha explicado cómo hacían la estafa: “Ellos vendían que a través de unas operaciones te daban una rentabilidad y tú obtenías unos beneficios. Esto lo hacían con un software que ellos le llaman bot, un programa informático, y según los informes de la UCO, este programa informático nunca funcionó o nunca lo pusieron en marcha. Y si llegó a funcionar, era para muchas menos personas de las que realmente ellos vendieron”.

En cifras 2.000millones de euros estafados

La estafa era muy creíble, dado que prometían estándares de vida muy altos a costa de estas falsas rentabilidades. De hecho, tenían, incluso, algunas caras conocidas en el programa, ha asegurado la abogada: “Ellos vestían y se comportaban como personas de éxito que estaban ganando mucho dinero y te decían, tú puedes tener la misma vida que yo. Los que han invertido, no han invertido para tener esa vida. Han invertido para pagar los estudios de sus hijos o para comprarse una casa”.

QUIEREN DEVOLUCIÓN EN BITCOIN

Un bitcoin, a día de hoy, tiene un valor cercano a los 75 mil dólares. En 2020, cuando estos usuarios estafados compraron, 5 mil euros. Una diferencia notable. Los usuarios reclaman que no quieren la devolución en dinero -con la valoración de hace 5 años-, sino que quieren la devolución de inversión en bitcoin. Así lo manifestaba la abogada: “Las sentencias que tenemos ahora mismo en España, te hacen la devolución en euros. Pero una de las grandes luchas nuestras es para que nos lo devuelvan bitcoin, entonces nosotros invertimos en bitcoin y queremos que nos devuelvan bitcoin. Si invertimos en tomate, nos das tomate. Si invierto en bitcoin, quiero que me des bitcoin, no me des euros. Y menos euros al valor de cuando yo hice la inversión, porque el bitcoin cuando hice la inversión valía 10.000 euros, y ahora vale 80.000. O sea, tenemos una pérdida de 70.000 euros”.