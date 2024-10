Un experto del Comité para el Cambio Climático sobre la DANA: "Con los años, irá a peor"

La DANA que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos, fue avisada por la Agencia Estatal de Meteorología. Un fenómeno meteorológico que ha tenido efectos devastadores, sobre todo en la Comunidad Valenciana con muchísima fuerza, dejando carreteras anegadas, inundaciones e infinidad de destrozos.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Abél López, miembro del Comité de Expertos para el Cambio Climático, quien nos ha contado que estos fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más fuertes, debido al cambio climático y el calentameinto Global.

"Tenemos que acostumbrarnos ahora que el planeta se está volviendo más cálido a este tipo de fenómenos. Cada vez va a haber más fenómenos de este tipo, o con una mayor intensidad, y es que el sistema atmosférico cada vez está acumulando más energía", añade.

Este experto destaca que "la única forma final que tiene de liberar esa energía es a través de los fenómenos meteorológicos extremos. Y eso está dando lugar a que muchos de estos fenómenos, como pueden ser, por ejemplo, las olas de calor, estén ganando en intensidad y frecuencia y están apareciendo también en temporadas anómalas, como puede ser el invierno o incluso la primavera. En el caso de las distintas DANA, también hay algunos estudios que apuntan que se están intensificando y aumentando su frecuencia en los últimos años como consecuencia directa de este calentamiento a nivel global que se está produciendo".

Relata que, entre otras cuestiones, "uno de los factores que también lo explica muy bien es que el mar Mediterráneo cada vez está más cálido y es al final el motor de humedad para que se formen también este tipo de precipitaciones tan intensas".

la gota fría no es tan común en canarias

En Canarias esto no es posible, porque no estamos al lado de un mar tan cálido como el Mediterráneo. De hecho, durante todo el verano va acumulando energía y se empieza a liberar durante el otoño: septiembre, octubre y noviembre. "Por eso las precipitaciones son tan típicas durante el otoño", destaca.

"Nosotros tenemos un seguro de vida que es nuestra corriente fría. Pero si la corriente fría empieza a calentarse, como consecuencia de la paralización de la corriente en Canarias, aumentará la temperatura y eso dará lugar a que haya más probabilidad de que este tipo de fenómenos nos puedan afectar", expone.

Abel López relata que en nuestro archipiélago ha habido episodios de gota fría. "El 31 de marzo del 2002, la riada de Santa Cruz de Tenerife, tuvo un proceso muy similar, pero es cierto que a una escala mucho más reducida, la gran diferencia con lo que hemos tenido".

En Canarias lo que tenemos son barrancos, no hay ríos, aunque cuando llueve, el agua corre con fuerza y también se lleva todo por delante. "No tenemos ríos, pero tenemos algo muy similar a lo que tienen también en la Comunidad Valenciana, que son las ramblas. Al final son cauces secos que solo se llenan de agua cuando llueve. Estos son también muy peligrosos porque no te da la sensación de que por ahí discurra el agua; pero desde que hay episodios como el que hemos visto en estos días, empiezan a transportar una gran cantidad de agua y materiales arrastrados".

Insiste en que las ramblas son muy peligrosos. "Al final los ríos sí, es cierto, se pueden también desbordar, pero lo más problemático son las ramblas y los barrancos, ya que muchos de ellos incluso atraviesan nuestras ciudades y están invisibles a nuestros ojos. No sabemos que están ahí y cuando llueve se generan los problemas", señala.

Los ciudadanos no estamos concienciados a lo que viene

Este experto no cree que los ciudadanos estemos preparados para unos fenómenos meteorológicos más intensos. "No estamos tan concienciados como deberíamos porque ahí todavía hay una asignatura pendiente, que es todo lo que tiene que ver con la formación y educación en materia de protección civil y gestión de emergencias".

Concluye destacando que "la mayoría no sabrían qué hacer en caso de inundación o de cualquier otro fenómeno meteorológico adverso. Ahí entra, además, una de las claves: la autoprotección, que sirve para evitar poner en riesgo tu vida y también la vida de aquellos que van a intervenir para reducir el impacto de la emergencia, los medios, al final, son los que van a dar respuesta a la emergencia".