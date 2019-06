Vuelve el WOMAD a la capital grancanaria

El Festival Womad Las Palmas de Gran Canaria celebrará su edición de 2019 entre el 7 y el 10 de noviembre, días en los que el Parque de Santa Catalina se convertirá, un año más, en el epicentro de las músicas del mundo.

Tras su regreso a Las Palmas de Gran Canaria en 2017, después una ausencia de seis años, el Festival World of Music, Arts & Dance celebrará este año una nueva edición gracias al convenio suscrito por Womad España con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, instituciones que cofinancian el evento.

El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha recalcado que este convenio, que también ha respaldado el sector privado, ha permitido que "uno de los eventos culturales de mayor calado entre la ciudadanía regrese a la ciudad que lo vio nacer en 1993".

Desde sus inicios en Gran Canaria, todas las ediciones del festival se han celebrado en esta ciudad, salvo la tercera, celebrada en Maspalomas en 1997.

El festival Womad ha contado siempre con una gran respuesta del público, que lo ha convertido así en uno de los grandes momentos culturales del año.

Músicos prestigiosos en el Womad de la capital

En anteriores ediciones de este certamen han participado músicos tan prestigiosos como Ladysmith Black Mambazo, Orkesta Mendoza, Oumoú Sangaré, The Brand New Heavies, Sharon Shannon, Horace Andy, Tony Allen, Niño de Elche, Seu Jorge & Almaz, Sharon Jones & The Dap Kings, Sonic Youth, Salif Keita, Carlos Núñez, Suzanne Vega, Compay Segundo, Khaled, Joe Strummer, Tinariwen, Noa, Bassekou Kouyate & NŽgoni Ba, La Mala Rodríguez, Ali Farka Toure, o Enrique Morente.

Los festivales Womad apuestan también en España por el mestizaje y el intercambio multicultural de músicos y bandas contemporáneas de distintas partes del mundo, desde África hasta Asia, América y Europa, guardando siempre un espacio que ocupan artistas de Canarias.

Casi 75 artistas de las Islas han pasado por los escenarios de Womad Las Palmas de Gran Canaria, un listado que incluye a El Guincho, Papaya, Kuarembó, José Antonio Ramos, Bejo + DJ Pimp, Arístides Moreno, Los Coquillos, Birkins, Mariví Cabo, Troveros de Asieta, Château Rouge, Germán López, Benito Cabrera, Domingo Rodríguez «El Colorao», Ojalá Muchá, Miguel Afonso, Gaf y La Estrella de la Muerte, entre otros muchos.