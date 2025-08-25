“Venimos agotados al trabajo”: vecinos de Guanarteme denuncian noches sin dormir por el ruido en el parque

Las noches en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, se han convertido en un auténtico calvario para muchos de sus vecinos. El problema: el ruido que se concentra en torno a las canchas de baloncesto y al parque infantil de la zona, donde menores y jóvenes se reúnen hasta altas horas de la madrugada, impidiendo el descanso de quienes viven alrededor.

Lo que podría parecer una escena normal de convivencia vecinal cambia de contexto cuando ese sonido de balones y gritos ocurre de madrugada, acompañado además por música y coches circulando por las inmediaciones.

“Trabajo agotada física y emocionalmente”

Erlinda, una de las vecinas más afectadas, ha asegurado en Herrera en COPE Gran Canaria que su día a día se ha vuelto insostenible. Su dormitorio da justo hacia las canchas de baloncesto, lo que le impide conciliar el sueño.

“Yo ahora mismo estoy trabajando, un día más que vengo agotada física y emocionalmente, por la falta de sueño. La incidencia se repite muchísimo más en verano, entiendo que por las vacaciones, y realmente la denuncia que hacemos los vecinos es que no se está cumpliendo el horario de uso del parque infantil”, explica.

Los residentes aseguran que no se respeta la normativa que marca el apagado de luces a las 22:00 horas, lo que prolonga el uso de las instalaciones durante toda la noche.

Años de denuncias sin respuesta

La situación, subrayan los vecinos, no es nueva. Han presentado quejas de forma reiterada al Ayuntamiento e incluso mantuvieron una reunión con la concejala de Deportes para exponer la problemática.

“Esto viene sucediendo desde hace años, de hecho se ha denunciado con anterioridad con constantes llamadas a la policía. Tuvimos una entrevista con la concejala del área de Deporte. La solución que se nos dio fue colocar carteles con el horario y apagar las luces a las 10, pero nada de eso se ha cumplido”, recuerda Erlinda.

Los vecinos insisten en que las medidas adoptadas hasta el momento no han servido para frenar el ruido ni garantizar el descanso nocturno.

Reclaman cerrar el parque

Ante la falta de soluciones, la propuesta que ahora trasladan al Ayuntamiento es clara: cerrar el parque por la noche y controlar el cumplimiento de la normativa con mayor presencia policial.

“La demanda de los vecinos es que el parque se cierre. Lo que no podemos tolerar es contestaciones como ‘no podemos hacer que todos los parques parezcan cárceles’. Eso lo dice gente que duerme tranquilamente en su casa. La demanda es vallar el parque, porque no se cumple el horario”, denuncia Erlinda.

Mientras tanto, los residentes de Guanarteme siguen afrontando noches en vela, a la espera de que sus demandas sean escuchadas y se adopten medidas que devuelvan la tranquilidad al barrio.