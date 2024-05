Vecinos de La Solana denuncian que sale aire de las tuberías: "Pagué una factura de 48 € de aire"

La situación por la que pasan más de 800 vecinos de barrios de La Solana y Valle Casares en Telde que sufren la falta de agua de abasto es indignante, máxime cuando los días en que está prevista la entrada de agua en sus aljibes (lunes, martes y miércoles) de las tuberías solo sale aire.

Esto es lo que ha denunciado una vecina de La Solana en Herrera en COPE Gran Canaria, Fátima López. Asegura que cuando abre el grifo "solo sale aire, ni gota de agua". Desvela que la semana pasada solo entró "durante unas horas el agua", fue el miércoles los vecinos solo tuvieron acceso a ella por la tarde.

Con este panorama, la vecina ha acudido a la empresa suministradora, Aguas de Telde, y según nos cuenta, le dicen que no hay rotura alguna y que todo está bien. Además, remarca que le conminan a que vaya al Ayuntamiento para resolver su problema. López considera un abuso y una negligencia por parte de las instituciones, quien incluso se atreven a decirle que cambie de vivienda: "Cuando voy al Ayuntamiento para presentarle mi problema, me dicen que nadie me mandó a vivir ahí y que me mude."

Ella puede contar con una segunda vivienda para asearse: "Tengo una hermana que vive en Valsequillo y cuando necesito agua, me acerco", pero es un caso aislado porque reconoce que hay muchos vecinos que no tienen esa suerte.

"Pago 48 euros de aire"

"Es indignante", declara Fátima: "Pago una cantidad considerable cada mes, la última fue de 48 euros y lo que obtengo es aire en lugar de agua. No es solo un problema económico, es una cuestión de dignidad y derechos básicos".

Según la vecina, el problema lleva varios meses afectando a su hogar y, aparentemente, no es la única en la comunidad que ha tenido esta experiencia. Otros residentes también han mencionado problemas intermitentes con el suministro de agua, aunque pocos se han manifestado tan abiertamente como ella.

La situación ha generado un malestar creciente en La Solana. Los residentes, preocupados por la falta de agua, han comenzado a organizar reuniones para discutir posibles acciones y formas de presionar a la empresa suministradora. "No podemos seguir así", expresó Fátima durante una de estas reuniones. "Necesitamos que nuestras voces sean escuchadas y que se tomen medidas inmediatas".

"Ya no me voy a callar más"

El impacto de este problema va más allá de la incomodidad diaria. La falta de un suministro de agua confiable afecta la higiene, la preparación de alimentos y otras necesidades básicas, lo que agrava aún más la situación, lo cual deja incluso entrever que es una cuestión de salud pública. "No podemos permitir que esto continúe", asegura Fátima en nuestros micrófonos

La situación en La Solana sigue siendo tensa y el desenlace de esta problemática aún está por verse. Lo que es claro es que la comunidad no se quedará callada y seguirá luchando por sus derechos básicos, encabezada por Fátima López. "Y, a no me voy a callar más, no me voy a esconder, iré donde haga falta para solucionar este grave problema".