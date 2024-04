Vecinos de un edificio de la capital deben gastarse más de 2000 € para limpiar sus aguas fecales

Los edificios en mal estado y sin dotación municipal es un gran quebradero de cabeza para los residentes locales, debe ser el ayuntamiento la autoridad competente para resolver y fomentar una vida digna de los vecinos de sus localidades, pero no siempre es así. A lo largo del territorio canario hay muchos ejemplos de edificios que están abandonados a su suerte con el consiguiente menoscabo que genera a los propietarios de las viviendas.

Por un infierno están pasando los vecinos del residencial Monte Luz, en el barrio de El Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria, que se sienten huérfanos de un ayuntamiento que no les solucionan servicio básico como es el saneamiento. El edificio de 42 viviendas no tiene conexión al alcantarillado público y el consistorio capitalino no colabora en las peticiones que hacen los vecinos reclamando que se solucione esta situación. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el portavoz de los propietarios, Rafael Hidalgo quien denuncia llevan más de 20 años soportando esta situación porque la "falta de interés del ayuntamiento” está generando que sean ellos los que tienen que higienizar, desinfectar, limpiar y tratar sus aguas fecales, un trabajo que "nos cuesta “entre 800 a 1000 euros cada 12 días”, la fosa séptica que además tiene filtraciones se llama y “nosotros tenemos que mantenerla y limpiarla”.

"Lo que pedimos es que se haga ya la conexión al alcantarillado público"

En principio las labores de conexión con la red de saneamiento no parece muy complicada, Hidalgo asegura que en escasos 150 metros, hay un alcantarillado público “lo que pedimos es que se haga la conexión para no estar sufriendo este tipo de problemas” que asegura está generando que muchos vecinos que quieran ir de ahí, alquilarlo e incluso controversia entre los propios vecinos y las familias que residen en el edificio

Pero todo son sorpresas cuando deciden acudir a los documentos oficiales y no solo comprueban que esta fosa séptica no está en las escrituras además también se han llevado la desagradable sorpresa de que la calle donde está situada el edificio es privada, pero si esto es denunciable, lo es aún más cuando acuden al ayuntamiento, piden que modifiquen la calificación, “lo hacen telemáticamente y poco después vuelve a aparecer como calle privada”

"El ayuntamiento no quiere saber nada de nosotros"

Toda la situación que viven los vecinos se ha notificado al ayuntamiento, según nos cuenta su portavoz, “al principio hubo recepción por parte de Inmaculada Medina, pero después nos cortaron.” Asegurando que cuando entró en juego Emalsa “nos comunican que es nuestra responsabilidad y no la de ellos”, y a partir de ahí, ya “no han querido saber nada de nosotros”.

Las obras de saneamiento, la calificación del edificio no es el único problema que arrastran, “el edificio se cae, la estructura se está rajando, hay grietas y no podemos resistir más”, apunta que “podemos resistir hasta que ocurra una desgracia”.

Estos problemas, está generando que la situación económica de la comunidad sea muy delicada “estamos a punto de quebrar,” y los vecinos ya no aguantan más y ya tienen pensado hacer movilizaciones a través de las redes para visibilizar el caso.













