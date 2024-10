Los vecinos de Almatriche Alto también sacarán los cepillos y las fregonas a la calle: "La suciedad nos come"

Los vecinos de Almatriche tienen su paciencia al límite, siguiendo el ejemplo de los residentes de Triana, quien la semana pasada alzaron su voz por las mismas razones, los habitantes de esta zona ha decidido tomar cartas en el asunto y organizar una concentración para denunciar la acumulación de basura y falta de atención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la cita está organizada para el martes 8 de octubre en la parada de guaguas al lado del Semillero entre las 19:30 y las 20:00 horas animando a los residentes a casar el cepillo y la escoba a la calle como método de protesta por la inacción municipal.

Fernando Miguel, presidente de la plataforma Almatriche Bajo, se ha lamentado en Herrera en COPE Gran Canaria que llevan 4 años sin barrendero, asegurando con indignación, según relata, “esta situación no es nueva; cada año, los vecinos son testigos de como la limpieza del barrio es relegada y la suciedad nos come vivos”. Esta problemática ha dado pie a un aumento significativo de las plagas, lo que ha derivado en la entrada de cucarachas a muchas viviendas de la zona. Ya no es solo cuestión de estética, es un problema de salud pública, “es cierto que vienen a fumigar, pero por la suciedad vuelven otra vez las cucharadas”.

La suciedad trae plagas de cucarachas

Además de una invasión de cucarachas, el portavoz vecinal, ha destacado otro de los problemas que asola la zona; la proliferación de rabo de gato, una planta invasora que, calcula, “llega a los dos metros de altura en algunas zonas del barrio.” El descuido, por tanto, parece evidente y asegura que “no solo no es que no se limpie, es que no se mantiene en absoluto,”

Otro de los problemas a los que se tiene que someter los ciudadanos de Almatriche Alto es a los botellones que, según indica, “todos los fines de semana se celebra y por ello las imágenes de suciedad con bolsas repletas de botellas de plástico y vidrio".

Esta movilización busca emular la realizada por Triana y Zárate, intentando captar la atención de los medios y del gobierno local para exhibir soluciones inmediatas. Los residentes esperan que su protesta logre el impacto necesario para que vuelvan a tener un barrendero y que el barrio sea más limpio.

Gran concentración

Por el programa también pasó el portavoz del Pacto Vecinal, Iván González advierte que se está preparando una macroconcentración en el “manifiestódromo” tal y como calificó a las oficinas municipales, “esta tarde tenemos una junta directiva para intentar aglutinar cuanto más barrios mejor porque estamos viendo que la limpieza es un grave problema que afecta a todos los barrios,” En la capital hay unos 122 barrios y si no todos, si se espera que muchos de ellos se adhieran a la propuesta del colectivo