Un vecino de La Isleta y militante de Podemos afea a su partido: “Ponen por delante los colores políticos”

Tito Martín es un vecino solidario de La Isleta. Desde hace un mes comenzó a darse cuenta de la grave situación que están viviendo los inmigrantes que han llegado hasta las costas de Canarias de forma irregular y que se encuentran en situación de calle y ha decidido ayudarles.

“Primero hice una compra para donar. Después vi a tres chicos senegaleses durmiendo en cartones y les compré comida de nuevo y, finalmente, preparé el baño de mi garaje para que se pudieran duchar”. A esta iniciativa él mismo la ha denominado “duchas solidarias”.

Además, también ha comprado unas tarjetas de lavanderías para que estas personas puedan lavar su ropa. “Son gente amable y muy agradecida”, asegura Tito.

En los micrófonos de COPE Canarias ha contado el ejemplo de una de las personas a las que se acercó en primer lugar. “Le acompañé al supermercado y le dije que cogiera algo para cenar porque me había dicho que no tenía nada y salió con un paquete de magdalenas y un bote de leche. Decía que no quería gastar mucho dinero”.

Tito ha puesto en marcha entre sus familiares y amigos un “crowdfunding” y ya ha recaudado casi 1.000€. “Me encargo de comprar fruta y agua que cada día personas de la plataforma Somos Red vienen a buscar para repartir entre inmigrantes que están en la calle”.

Sin embargo, este vecino de La Isleta ha querido recalcar que no es solo él quien está llevando a cabo esta labor solidaria. “Yo sé que los vecinos nos ponemos manos a la obra más rápido, la administración es más lenta, pero la solidaridad nuestra tiene un límite”, apunta.

Tito solicitó ayuda a través de la red social Twitter a Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, partido del que es militante y está afiliado. Su sorpresa llegó cuando le respondieron con un “gracias por tu solidaridad”.

Mensaje de alguien de @PodemosLPGC con responsabilidades municipales en @AyuntamientoLPA a un vecino de La Isleta, militante y que intenta ayudar a migrantes en situación de calle.

Pensaba que veníamos a cambiar la forma de hacer política



¿Volverán a señalarme o me responderán? pic.twitter.com/tRVeFkVYhH — Look M7 mk. Ojocuidao (@titomartin67) April 6, 2021

“Estaba solicitando una infraestructura para unificar los servicios que damos a los migrantes”. El vecino de La Isleta ha afeado a su partido al considerar que “anteponen los colores políticos a los derechos humanos”.

“Pensaba que había un poco de empatía con lo que estaba pasando”. Tito advierte que los Servicios Sociales no están respondiendo como deberían y, por ello, no solo él, sino todos los ciudadanos deberían pedir explicaciones a las Administraciones.

“Estamos equivocando las prioridades, se ponen por delante los colores políticos. La guerra de color no da de comer, no soluciona necesidades, es un juego de tronos”, lamenta.