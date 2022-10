Unidos por Gran Canaria anima al Cabildo a mantener la subvención al transporte público en 2023

El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central por eludir a Canarias de la prórroga de la bonificación al transporte público. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba ayer, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, una partida que aseguraba para el año que viene la gratuidad de los abonos de los trenes de mercancía y media distancia.

Bravo de Laguna animaba al Cabildo de Gran Canaria, como responsable de la Autoridad Única del Transporte, mantener la subvención del 50% del bono de guaguas, en el caso de que finalmente el Gobierno no incluya tan compensación en las cuentas del año que viene.

A su juicio, “ahora mismo las administraciones públicas no tienen ningún problema de liquidez, tienen mucho dinero por la recaudación masiva que se está hacienda por la inflación”, por lo que asegura que si el Cabildo no mantiene con recursos propios la subvención del 50 % al transporte público, “demostraría muy poca solidaridad y poco margen de confianza respecto a los grancanarios que no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera y merecen ser tratados de igual manera.”

El diputado recuerda que desde el 22 de agosto, su partido solicitó que las instituciones públicas canarias complementaran la bonificación hasta el 100 % en Gran Canaria y ahora que el estado ha dejado a Canarias fuera de la subvención y reconoce que ahora “no salimos de su asombro” cuando ven que el Gobierno de Pedro Sánchez si mantiene la bonificación en la península, pero no en Canarias, lo que califica de “dejadez y maltrato al Archipiélago.”

La consejería de Transportes del Cabildo de Tenerife se ha comprometido a mantener las ayudas en un 35% a partir del 1 de enero de 2024, para lo que ha reservado unos 10 millones de euros para tal cometido, según Bravo de Laguna, el cabildo de Gran Canaria puede hacer lo mismo porque cuenta con recursos en los bancos por valor de unos 600 millones de euros.