Una paciente oncológica del Negrín: “Tengo miedo de que mi cáncer reaparezca. Hacen falta más recursos”

Los problemas en el servicio de oncología en el hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por falta de personal no son nuevos. Muchos ciudadanos denuncian que, aunque aumenten los pacientes, la plantilla sigue bajo mínimos. Además, han criticado que muchos han sufrido cambios en sus médicos especialistas y que llevan hasta 2 años recibiendo citas telefónicas para su revisión.

Es el caso de María, una paciente de cáncer de mama de este centro hospitalario. En COPE Gran Canaria cuenta cómo pasó su enfermedad en el 2020 y terminar todo mi tratamiento estoy en fase de revisiones con la cirujana, con mi oncóloga médico y cómo hasta ahora estaba en revisiones periódicas telefónicas. “La atención no es igual, a mí me cambiaron a mi médico porque se fue a la península y se me retrasaron todas mis revisiones”.

“El problema es que la oncóloga que me trató desde un primer momento, se fue a la península, con lo que eso supone. Después de dos años, me dijeron que teníamos que volver a empezar casi de cero y volver a hacerme las pruebas que ya tenía hechas. Por eso se ha ido retrasando mis revisiones, ya que no he tenido ninguna presencial. Tengo miedo, porque me pasa algo y necesito que me vean”, aseveró.

Esta paciente apunta en COPE Gran Canaria que sus consultas han sido hasta ahora todas telefónicas y que nadie la ha podido explorar después de hace dos años de manera presencial. “Cuando fui a pedir su cita porque tengo un dolor que me preocupa me dijeron que me daban cita para meses porque tenía que hacerme unas pruebas”.

“¿Ahora qué hago? Esperé un mes, pero presenté una reclamación da la atención al paciente. Las chicas me dijeron que lo podía hacer y me señalaron que estaba a la espera de varias pruebas. Les dije que ya las tenía hechas de mi oncóloga anterior y por eso creo que me han adelantado la cita presencial2.

María asegura que tras batallar y poner reclamaciones por fin le han dado una cita presencial el próximo 4 de abril. Pide que se agilice la contratación de personal porque se sienten abandonados, “ya que ella tiene suerte porque ya está medianamente curada, pero hay gente que está peor que yo y se encuentra con estos obstáculos”.

NO HAY RECURSOS SUFICIENTES PARA TODA LA DEMANDA

María denuncia que hay mucha demanda en el servicio de oncología y que no hay suficiente personal por el déficit que sufre la plantilla. Además, denuncia que hay un equipo para hacer mamografías en el hospital que no funciona y que fue donado por Amancio Ortega.

“Algunos pacientes hemos conocido que hay un equipo donado y no se está usando. Se podría agilizar los tratamientos y ver a más gente, pero han decidido no usarlo. ¿En qué manos estamos? ¿Por qué no se está usando todos los recursos de los que disponemos?”

María hace un llamamiento a que los pacientes de cáncer sean escuchados, sobre todo en el hospital Negrín, “ya que es una enfermedad que no espera”.

Pide que se utilicen todos los recursos y materiales de los que disponen y se aumenten las plantilla en este servicio porque hay muchas personas que necesitar acudir a sus revisiones. Insiste en que los pacientes con cáncer tienen muchas preguntas y miedos que trasladar a sus especialistas.