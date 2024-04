Una niña de 2 años permanece 50 minutos dentro de un coche a 38 grados en Las Palmas de Gran Canaria

Una niña de 2 años permaneció el pasado sábado sobre las 10 y media de la mañana en el barrio capitalino Tamaraceite durante 50 minutos a 38 grados en el interior de un vehículo de alquiler. La madre de la menor se había dejado las llaves en el interior del coche para hacer unas gestiones rápidas y el vehículo activó su servicio automático de cierre centralizado.

Una vez se percató de la situación, la mujer decidió llamar a un familiar que reside en Arguineguín para que le acercara el juego de llaves supletorias, esperó unos 40 minutos, tiempo en el que desecho la idea de romper al cristal, ya que no había contratado la cobertura de daños materiales que le ofrecía la compañía, el tiempo pasaba y las llaves no llegaban mientras su hija permanecía en el vehículo sin ventilación en un día con mucho calor.

Finalmente, decidió llamar al 112, quienes activaron los servicios de urgencias de forma inmediata, reclamando la presencia de los bomberos del parque de La Galera. Los servicios de prevención tardaron en torno a unos 10 minutos y tras valorar la situación decidieron utilizar apalancar la puerta trasera sin dañar el vehículo y permitiendo extraer al menor del coche.

La madre llamó para suspender el servicio de bomberos

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el cabo Rogelio, responsable del operativo quien explicó que cuando llegaron que incluso la madre había avisado al CECOES para que los bomberos no acudieran, no obstante, ellos siempre acuden haya suspensión o no del servicio, al llegar vieron a la madre muy nerviosa, intentaron tranquilizarla y valoraron la situación “intentamos rebajar la temperatura interna; para ello rociamos con agua de forma continua el vehículo, esto absorbe el calor interior y si el niño tiene alguna sensación de aumento de temperatura, va disminuyendo, también le damos tranquilidad al niño desde el exterior, intentamos hablar con él y que nos vea y tranquilizar a la madre.”

Acto seguido lograron abrir la puerta con una ventosa “obligando un poco la puerta”, e introdujeron una herramienta llamada 'halligan' con la que apalancaron la puerta y consiguieron abrirla, “la operación duró tan solo un minuto” sin daño alguno para el vehículo





La niña presentaba signos de agotamiento, deshidratación, sudoración y enrojecimiento de la piel

Una vez sacaron a la pequeña notaron que el rostro de la niña ya reflejaba señales de cansancio y enrojecimiento de la piel “tuvo que soportar unos 38 grados, es una temperatura muy alta para cualquiera mucho más para un menor de 2 años,” el modus operandi en una situación como esta está tipificada y se aplica el dispositivo “se le quita la ropa para que se refresque, se le da un poco de agua para que se hidrate y también se le moja sobre todo la cabeza para que baje la temperatura”

El cabo de bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recomienda en situaciones como esta; en la que se pretende dejar a un menor dentro para cualquier trámite rápido, dejar alguna ventana semiabierta “sobre todo aquella que permita que entre aire directo al menor y si permite acceder a la apertura de seguros mejor”, también, mientras se espera la llegada de los servicios de emergencia habría que “dar sombra al vehículo o buscar algo que ayude a que el vehículo no se siga calentando; tapar el parabrisas y los cristales para evitar que el calor interno se incremente, mojar el vehículo, si se puede, y si se está muy desesperado, romper el cristal más pequeño que permita acceso al control de apertura.”

Afortunadamente, la rápida actuación de los bomberos lograron evitar una tragedia porque hay mucha casuística de menores que han perdido la vida en circunstancia muy parecida a la ocurrida en la capital.