Una mujer de San Bartolomé de Tirajana denuncia que su madre lleva más de 15 días esperando a ser enterrada

María Imelda, es una vecina de San Bartolomé de Tirajana que lleva esperando 16 días para enterrar a su madre fallecida el pasado 17 de marzo. En La Mañana de COPE Gran Canaria, se lamenta de que nadie le da explicación alguna de su situación “yo voy a los servicios sociales, me regalan la oreja, pero ella siguen ahí.”

Imelda asegura que no es un problema burocrático porque desde el 25 de marzo tienen la documentación “tengo la llamada de un funcionario y me asegura que tienen toda la documentación, pero no sé que es lo que pasa, no me dan explicaciones ninguna, voy al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pregunta, me dicen que llaman al cementerio, pero no responden”.

Implora una solución “esta situación me está matando, que no haya recibido cristiana sepultura, está acabando conmigo, me sangra hasta la nariz de los nervios que estoy pasando.”

Cree que todo depende del cementerio, pero no saben darle una explicación “no sé por qué no la quieren enterrar, ella es una ciudadana canaria de 82 años, falleció y no sé a qué está esperando.”

Asegura que llama al cementerio, pero no se ha presentado ahí porque todavía no ha superado su ausencia.