El TSJC rechaza el toque de queda en Canarias para Fin de Año y Reyes

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) he emitido este jueves un auto en el que resuelve que no autoriza el toque de queda en Canarias en las noches del 31 de diciembre al 1 de enero, del 1 al 2 de enero y del 5 al 6 de enero.



El TSJC ha tomado esta decisión después de que el Gobierno canario le haya pedido autorización para limitar la movilidad de las personas durante estas noches para evitar movimientos masivos de la población y la celebración de eventos no permitidos.



En el auto, el TSJC considera que la medida supone "una importante restricción de la libertad personal".



Asimismo, señala que esta propuesta del Ejecutivo canario tiene "una idoneidad relativa" porque las interacciones sociales que trata de evitar se producen también en horas del día.