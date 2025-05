La temporada alta turística disminuye un 5 % las peticiones de ayuda al Banco de Alimentos de Las Palmas

La situación del Banco de Alimentos de Las palmas no es crítica, pero si delicada. Así lo expresó su vicepresidente, José Ramón Pablos quien aseguró en Herrera en COPE Gran Canaria que "los almacenes no están a tope, pero escapamos de momento". En medio de un contexto marcado por la desigualdad debido a la inflación, el Banco de Alimentos continúa siendo un salvavidas para miles de familias en la isla. Aunque el perfil de quienes acuden a pedir ayuda no ha cambiado sustancialmente, si lo he hecho su número, con fluctuaciones directamente ligadas al turismo.

"En temporada alta turística, desciende la demanda de ayuda porque mucha gente encuentra empleo temporal", asegura Pablos quien también advierte que "cuando acaba la temporada alta, vuelven". Esta dinámica supone un descenso del 5 % en los peticionarios, una cifra que revela la fragilidad del equilibrio económico en muchos hogares.

Uno de los grandes retos actuales es la financiación, las ayudas institucionales, según denunció Pablo, "llegan tarde". Esta demora obliga al Banco de Alimentos a recurrir de recursos propios para cubrir las necesidades básicas: "Si necesitamos comprar leche y no hay fondos, damos menos. El promedio actual es de cuatro litros por persona al mes, pero sin dinero, eso disminuye", se lamentó. Un rayo de luz en este panorama es la Ley de Desperdicio Alimentario, "gracias a esta normativa, muchas empresas han comenzado a donar sus excedentes", comentó Pablos. La ley ha fomentado un aumento en la colaboración del sector privado, estableciendo convenios de donación que permiten recuperar alimentos aún patos para el consumo y evitar que terminen en la basura.

Banco de Alimentos de Las palmas

No obstante, el vicepresidente fue muy crítico con el modelo de ayuda a familias más desfavorecidas por el que se han decidido las instituciones, habla de las tarjetas monedero como alternativa a los productos alimenticios de forma física: "con 230 euros al mes para dos personas o 250 para familias superior a los 5 miembros, no da, porque supone unos dos euros por persona y día y esto es insuficiente". Para Pablos, este sistema es insuficiente y está desconectado de la realidad de los precios actuales.

La conversación concluyó con el llamado urgente que hace el Banco de Alimentos a la ciudadanía: del 23 al 25 de mayo se celebrará la gran recogida de la campaña de primavera, una recogida masiva que requiere el apoyo de al menos 2.500 voluntarios: "tenemos que cubrir más de 450 supermercados y ahora mismo contamos con solo 980 personas", alertó Pablos, "mas voluntarios significa más donaciones y por lo tanto más familias alimentadas. El mensaje es claro, el Banco de Alimentos no se detiene, pero necesita la solidaridad de todos para seguir adelante.