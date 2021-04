Tawfiq y el auto que le permite volar a la Península: “Cuando despegó el avión no me lo creía”

Tawfiq es uno de los miles de inmigrantes que han llegado hasta las costas de Canarias de manera irregular. Él, tras varios intentos, consiguió viajar hace unos días a la Península gracias a la labor de Daniel Arencibia, su abogado, y al auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que obliga a la Jefatura Superior de Policía de Canarias a permitir la salida de inmigrantes a la Península siempre que cuenten con la documentación en regla.

Tawfiq llegó a Canarias el 24 de noviembre de 2020. Sin embargo, llegar al archipiélago no fue una tarea fácil. El propio migrante ha relatado en los micrófonos de COPE Canarias que su trayecto en patera fue“muy duro”. “Pensé que me moría en el mar”. Destaca que no volvería a hacerlo porque, advierte, “ves la muerte con tus ojos”.

Lo más duro, según Tawfiq, es que el agua está muy fría, la patera era muy pequeña y prácticamente no podían moverse las 31 personas que iban en su interior. Además, entraba agua y tuvieron que hacer turnos para durante todo el trayecto achicar esta agua y no hundirse.

Según el inmigrante, ellos tan solo estuvieron unas horas en el Muelle de Arguineguín. Después, los trasladaron a Barranco Seco, un lugar que calificaba como “una cárcel”. “No teníamos agua para ducharnos ni electricidad para cargar el móvil y poder hablar con nuestras familias”. Tawfiq califica estos días como “muy duros”. Lo trasladaron 3 días después al Canarias 50.

Posteriormente, y gracias a la ayuda de Cruz Roja, se puso en contacto con este abogado que le ha ayudado a cumplir su objetivo de continuar con su ruta migratoria a la Península. Aunque antes tuvo 3 intentos fallidos. “Yo ya no tenía mucho dinero, porque había perdido 3 vuelos”.

Sin embargo, Tawfiq ahora se encuentra en Madrid, donde tiene algunos amigos y tratará de arreglar sus papeles para establecerse de forma legal en España. “Cuando tenga mis papeles podré trabajar”. Asegura que su familia está contenta por ver que ha podido llegar vivo y, tras mucho esfuerzo, cumplir su objetivo.