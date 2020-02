Se suprimen los ensayos clínicos para el cáncer de pulmón metastásico en el Hospital Insular

La Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas ha denunciado que desde hoy, 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, se suprimen los ensayos clínicos en el Hospital Insular, para el cáncer de pulmón metastásico.

“Se han suprimido en el Hospital Insular los ensayos clínicos por falta de recursos en Farmacia, me parece que no es de recibo que con estos problemas que genera, no se tome conciencia y se resuelva de una manera u otra”, denunciaba en nuestros micrófonos Frnando Fraile.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, ha apuntado a que es una situación que denunciaron el pasado mes de julio y que se lo trasladó a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias y a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz.

“Evidentememte ya lo hemos denunciado, pero lo cierto es que esta situación se dió desde el pasado mes de julio de 2019; en ese entonces se suprimieron los ensayos, pero ya hoy es oficial. Digamos que esto está por escrito, se han suprimido esos ensayos en el hospital para tratar el cáncer de pulmón metastásico, para unos pacientes que veían una esperanza real y ya no la tienen”, añadía en nuestros micrófonos.

Fernando Fraile, presidente de la AECC en Las Palmas: “Nosotros tenemos que hacer una reclamación al gobierno de Canarias y a la consejería de Sanidad. En este caso, el Hospital Insular, que tiene un magnífico equipo de investigadores del cáncer de pulmón mestastásico. Tenían y tienen nombre a nivel mundial en los ensayos clínicos que están haciendo, pero se ha cancelado la investigación y esos ensayos que permitían que vivieran más años o se curaran mediante estos tratamientos. Es el cáncer que más vidas arrastra, el más mortal”.

Fraile apuntaba en COPE que una vez que trasladó este mensaje a ambos dirigentes, ellos le dijeron que estaban dispuestos a tomar medidas. La realidad es otra, ya que no hay suficientes recursos para seguir con este tipo de investigación. “Se trata de una situación que no debe ocurrir, ya que gracias a esta investigación se ha mejorado la vida y se han salvado varias personas en todo el archipiélago canario”.

Según Fraile con estos ensayos se estudiaba la situación de cada paciente individualmente y se les daba una esperanza que ya no tendrán, porque no hay recursos suficientes para tratar esta enfermedad.

“Hay que seguir investigando todas las patologías. Ya que es verdad que el impacto del cáncer cada día es mayor en la población. Debemos tener en cuenta que a los largo de estos próximos 10 años, se incrementará en un 30% el número de pacientes con cáncer”, añadió.

También nos contaba que gracias a las investigaciones se puede ir alargando la vida del paciente, mejorar su calidad de vida y en muchos casos ganarle la batalla al cáncer.

"Sin investigación no hay cura"

Fraile se mostraba muy preocupado ya que muchos de los pacientes en Canarias que tengan ese diagnístico no se van a poder curar. Apuntaba a que “al paciente se le atiende en su propia comunidad autónoma y que si ahora esos ensayos se hacen en Madrid o Navarra muchos no podrán acudir a tratarse allí. Esto significa que uno no puede ir a un hospital público de Narvarra, por ejemplo, para que lo traten. Si quieren recibir un tratamiento lo tendrán que hacer en uno privado y no todo el mundo puede permitírselo”.

“Aquí de los que se trata es que hay una saturación en el departamento de farmacia en el Hospital Insular. Resulta algo tan sencillo como ampliar la plantilla o el espacio físico donde se hacen estos ensayos. Estamos hablando de pequeñas inversiones que debemos hacer para mejorar la vida de las personas”, concluyó.