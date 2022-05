La sidra de Valleseco en peligro por la falta de insumos: “Más de 5 meses esperando por los palés de botellas"

La sidra de Valleseco no solo es conocida en el municipio sino que se ha convertido en un producto reconocido internacionalmente. Los productores de esta bebida están preocupados por el futuro incierto que tienen en estos momentos por la falta de insumos.

En COPE Gran Canaria hemos tratado este asunto con Ángel Ponce, uno de los productores de las 3 bodegas qe existen en la isla. Se trata del impulsor de la sidra en el municipio y fundador de la bodega El Lagar de Valleseco.

El Gobierno de Canarias se compromete en Valleseco a apoyar la producción de sidra La manzana reineta y la sidra se han posicionado como productos de referencia en el ámbito agrario e incluso turístico del archipiélago Valleseco 02 may 2022 - 21:13

En nuestros micrófonos cuenta que se han reunido con la consejera de Agricultura con el objetivo de que sean escuchados y que les ayuden con alguna subvención. Es decir, que no caigan en el olvido, ya que ofrecen un producto que está reconocido en muchas ferias gastronómicas del mundo.

“Nosotros lo que queremos es que se nos escuche un poco más, porque son bodegas que acaban de iniciarse y que hemos sido pioneros en la normativa de la sidra, porque no había ninguna. Hemos tenido que crearla, fijándose en la que hay en Asturias, ya que a la hora de hacer nuestras etiquetas, hemos tenido que ponernos las pilas”, añade.

Dice que “nosotros hemos presentado proyectos para las subvenciones, pues queremos que nos apoyen o nos hagan caso. Por Valleseco han pasado ya tres consejeros y no se materializan en nada de lo que les pedimos”.

SE QUEJAN DE LA FALTA DE INSUMOS

Los productores de sidra de Gran Canaria, también han señalado que lo que más les está afectando son los insumos, que no están llegando a las islas.

“Nosotros somos productores ecológicos y entonces, a mi bodega lo único que nos afecta son los insumos: las botellas, corcho y etiquetas y demás historias”, añade.

Insite que “ahora tienen un problema añadido porque no hay botellas, no hay materias primas. Nos hemos puesto en contacto con los que nos suministran las botellas y no las conseguimos. Es más, yo llevo desde octubre esperando por pales de botellas para hacer cava y no llegan. De hecho, el gaitero suspendió su fabricación porque no ya materia prima”.

Ángel Ponce: “Estamos de momento esperando, la campaña del 2022, la de estas navidades la tengo salvada porque tenía un resto de botellas, un palé, pero a partir de 2022 no sé que va a pasar, ni cuál va a ser el futuro. Es muy incierto, porque de momento no hay botellas. Llevamos 5 meses esperando por las botellas para hacer el cava y fermentar las sidras espumosas”.

Este productor de sidra dice que “no saben cuándo van a llegar las botellas. Nos lo dicen los distribuidores, que las fábricas tampoco lo saben. Ellos ni saben cuándo van a sacar las producciones porque no llegar las materias primas”.

“Yo me imagino que esto derivará a una subida de precios, como ha pasado con los chips de los coches. Estamos todos que parece que las máquinas las han puesto a ralentí para que trabajen más despacio y a consecuencia los precios suben los precios. Vamos a ver qué pasa”, aseveró.

EL PRODUCTO SE SIGUE VENDIENDO EN VALLESECO DURANTE TODO EL AÑO

Ángel Ponce, dice que el producto se seguirá vendiendo, ya que se trata de una sidra que ha ganado premios a nivel mundial y que han tenido medalla de oros.

“La gente se ha dado cuenta que en Canarias somos capaces de eso y de más, porque nosotros estamos haciendo una sidra de altísima calidad, porque tenemos los suelos, las condiciones adecuadas y producimos una sidra de gran calidad. Sidra que se pelea a nivel internacional como las mejor sidra del mundo”, recalca el productor.

Concluye destacando que “aunque este producto tiene su mayor demanda en Navidades, son productos de fechas puntuales, pero en Valleseco la gente viene al municipio a comprarlo y tiene un consumo continuo.