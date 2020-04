Segundo día de paseo de los niños. ¿Lo haremos hoy mejor?

Este lunes es el segundo día en el que los niños podrán estar en las calles, tras 44 días de confinamiento. La mayor parte de los menores de 14 años en las islas ya pudieron disfrutar ayer de una hora de diversión, fuera de sus casas, en las que han estado confinados durante ese periodo de tiempo.

En la mayor parte de los casos, los padres han respetado las normas dictadas por el Gobierno para nuestra seguridad, aunque también se dieron comportamientos irresponsables por parte de los progenitores, que, o bien no respetaban la distancia de seguridad o no evitaban que sus hijos estuvieran jugando con otros niños.

Hemos hablado con los responsables de seguridad de las dos capitales canarias que nos han contado cómo se ha vivido la jornada del domingo y las previsiones que manejan para este lunes, habida cuenta de que hoy tendrá que compaginarse el teletrabajo con ese paseo, que, según nos cuentan, probablemente será más numeroso por la tarde.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En Las Palmas de Gran Canaria, su edil de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, nos contaba que el cívismo fue el tono general en la ciudad, con los ciudadanos respetando las normas, aunque reconocía que hubo dudas que solventar. Por ejemplo, hubo que recordar la ordenanza municipal impide el acceso a las playas de la ciudad, algo que muchos padres preguntaron.

También algún mayor se despistó malinterprentando el plan propuesto por el Gobierno canario para el desconfinamiento y que permitiría su paseo por la mañana. Los agentes tuvieron que recordarles que esa plan es tan solo una propuesta y todavía no se ha aprobado.

A pesar de que por lo general se cumplió con lo establecido, en la ciudad, hay constancia de puntos en donde el respeto a las normas no fue la tónica habitual. Especialmente dos, la plaza de Santa Ana, en donde los niños se juntaban los unos con los otros, y también en la Plaza de la Música, donde se daba la misma circunstancia.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán, su edil de seguridad, Movilidad y Medio Ambiente, nos contaba que se priorizó la parte informativa sobre la punitiva. Asegura que siempre dan un margen de uno o dos días para que la gente se acostumbre a la normativa. “Si vemos un acto denunciable, subiremos el acta de sanción”.

Este domingo no se sancionó nadie, pero sí fue necesario llamar la atención a algunos padres sobre las medidas que se debían respetar. Los incumplimentos no fueron mayoritarios, aunque "aparte de algunos casos llamativos, la mayor parte de la ciudadanía no dio problemas”.

Guzmán asegura que “el principal problema fue la falta de distanciamiento, pero no se realizaron actividades prohibidas y se respetó la distancia respecto a la casa”. En cuanto a las dudas de los ciudadanos, la mayor parte de las preguntas tuvieron que ver con actividades permitidas y distancia respecto a la residencia. “Vimos a una pareja con un niño y les tuvimos que explicar que eso no estaba permitido”.

El edil aseguraba que las sensaciones de ayer fueron positivas, recordaba a una día de Reyes de hace 20 años. “Los niños saliendo a la calle sin consolas, con su patinete. El ruido de las risas de los niños recofontar mucho esto quiere decir que la ciudada ha vuelto a la dinámica de los domingos tradicionales”.