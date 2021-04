Salvador, dependiente de 50 años, sobrevive gracias a la lucha incansable de su madre de 75

Antonia Medina es una madre coraje de 75 años de edad que tiene un hijo dependiente de grado máximo de 50 años. En el 2007 le concedieron la ayuda de la ley de dependencia de 442 euros por la discapacidad de su hijo aunque le correspondía más de 700.





En el Boletín Oficial del Estado, “el gran dependiente con el grado tres o dos tenían que estar cobrando setecientos y pico euros. Nosotros nos conformamos con los 442, pero con lo que no me conformo es con los 178 euros que me dan ahora”.

Antonia relataba en COPE, que en el 2014 sufrió la primera rebaja en sus ayudas. En ese momento se sorprendió ya que tan solo le habían ingresado 204 euros por su hijo. En el 2018 tras revisarlo y por estar cobrando otra prestación, su hijo tan solo percibe 178 euros, a pesar de que tiene la dependencia en grado máximo.





Asegura que su caso no es el único de Canarias. Nos cuenta Antonia por ejemplo el de una amiga suya. Teresa, es una mujer de 83 años que tiene a su hija dependiente de 54 y también tiene una ayuda muy baja. Asegura Antonia que ambas han tocado muchas puertas pero que no han recibido "ninguna ayuda para cambiar su situación".





Antonia: “Cobraba 442 euros por el niño y aunque tenía que cobrar más yo aunque me conformé con eso. Mi sorpresa fue que en el 2014, me ingresaron tan solo 204 euros. En el año 2018 nos llevamos la sorpresa de que son 178 euros lo que nos ingresaron finalmente. Entonces estuvimos otra vez con el Diputado del Común y nada, no hemos sacado resultado”.





Dice la afectada que tanto ella como Teresa no quieren mil euros. Están pidiendo “los 442 que mi hijo empezó a cobrar en el año 2007. Esto es un robo. Hay que estar las 24 horas del día con un gran dependiente de 50 años o de 54 que tiene la hija de Teresa para saber qué pasa”.





SALVADOR, SU HIJO GRAN DEPENDIENTE, CON UN FUTURO INCIERTO





Antonia nos cuenta que su hijo es “gran dependiente. Su padre, mi marido tiene 82 años, yo voy a cumplir 76 y mi hijo tiene 50. Necesitamos que lleguen las ayudas por si nosotros no estamos más”.





“Yo pago agua, luz, teléfono, comunidad, todo lo que conlleva alquiler de la casa. Yo no estoy pidiendo mil euros a los políticos, yo solo quiero que le den toda la paga que le pertenece a Salvador desde el año 2007”, añade.





Además nos contaba que como ella fue camarera de piso hace muchos años tiene una pensión no contributiva. Su marido cobra 700 euros sin pagas doble y porque como ella cobraba una pensión no contributivo le quitaron 200 euros.





Ahora ella teme que trs sus quejas vaya a tener consecuencias y que le sigan rebajando la cantidad de esa ayud. Incluso teme que lleguen a quitarle la ayuda del todo.





"Hace ya cinco años que no vamos al sur de vacaciones, porque no podemos. ¿Eso es calidad de vida?, ¿Qué me dicen a mi los políticos de calidad de vida, cuando eso es mentira?. Están engañando al pueblo”, sentencia.





HUELGA DE HAMBRE SI VUELVEN A REBAJARLE LA AYUDA





Antonia se hacía muchas preguntas en antena y está muy preocupada por el futuro que le espera a ella y sobre todo a su hijo.





“¿Hasta cuándo voy a tener yo los 178 euros?. Yo temo que me bajen ese dinero. Yo no voy a parar, porque si a mi me bajan esa ayuda me voy a poner en huelga de hambre frente al gobierno. Porque de mi no se burla nadie, y de mi hijo menos”, detaca en nuestros micrófonos.





Antonia Medina: “A mi hijo hay que darle de comer, acostarlo, levantarlo, darles vueltas de madrugada, ducharlo... Yo no tengo ayudas, sino por la tarde, que a veces viene el servicio a domicilio dos horas tres días a la semana. Pero eso no es suficiente”.





Insiste en que hace todo este esfuerzo con mucho ánimo y la fuerza que tiene que sacar para no dejar a su hijo solo. “Si no puedo, yo saco fuerzas, lo que no quiero irme de aquí y dejar mi hijo atrás”.





16 AÑOS CON EL MISMO COCHE ADAPTADO





Antonia Medina nos contaba que tiene otro problema añadido, que es el coche que tiene para llevar a su hijo a rehabilitación. El vehículo tiene 16 años y cada tres meses debe pasar la ITV, algo que le supone un sobregasto a su situación.





Antonia: “Tengo un coche adaptado, que tiene 16 años, cada 3 meses tengo que pasar la ITV, de la ITV tiene que ir al taller, porque no la pasa. Todo esto son gastos. Yo me pregunto: ¿Dónde pido un coche adaptado?, ¿Se lo pido al gobierno? Se me rompe ese coche, y ¿cómo llevo a mi hijo a rehabilitación?. Hoy por hoy no puedo comprar un coche y pagar 200 euros todos los meses, porque no los tengo. No es que me queje, es que no los tengo”.



“Yo quiero decirle a todas las personas, que tengan hijos de gran dependientes, que no se acojonen, que luchen por sus hijos, que saquen a la calle. Que estos no son animales, porque yo los tengo y los cuido. Y más a un hijo que lo parí yo. De mí y de mi hijo ninguno se va a reír”, insiste.

Concluye lanzando un mensjae claro: “Esto es para que toda Canarias se entere y salgan a la calle. Para que les de vergüenza a estos políticos de lo que está pasando”.