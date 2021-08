Un restaurante de Gran Canaria dona la comida que les sobra en el día a los más necesitados

Hace una semana el restaurante Delizia, ubicado en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en San Fernando, ha empezado una iniciativa solidaria para las personas más necesitadas. En vista de que tiraban diariamente comida a la basura, Sara y su marido, dueños de este establecimiento, han decidido dejar una caja de cartón frente a su local con comida que les sobra para que no acabe en el contenedor de basura.

Se trata de una iniciativa que según nos contaba Sara en los micrófonos de COPE Gran Canaria, “nos ha salido de corazón y es algo que se hace mucho en Italia, de donde procedemos”. Relata que “tirar la comida en este momento tan duro no nos parecía bien, ya que hay muchas personas que pueden usarlo como es debido”.

Sara: “En Italia esto se hace mucho, aquí no es tan común y por eso hemos dejado una nota fuera de nuestro local explicando que hay una caja en la que dejamos comida dentro de ella para que lo coja cualquier persona que lo pueda necesitar”.

En dicho cartel podemos leer: “Todos los días a la hora del cierre (23 horas) dejaremos aquí los invendidos del día (bocadillos, cruasanes o pizza), para quien lo necesite pueda recogerlo y comer algo. De corazón queremos ayudar y aportar. Un pequeño granito de arena en este momento difícil para todos. Lo Staff Delizia”.

Sara, la propulsora de esta iniciativa junto a su marido ha asegurado que “cualquier persona puede venir a coger lo que nos haya sobrado y no vayamos a utilizar de manera anónima para que no tengan que pasar vergüenza hurgando en los contenedores de basura. Nosotros dejamos la comida que nos sobra durante el día, por la noche y así la gente puede comer con dignidad”.

La dueña del restaurante no sabe cuántas personas cogen la comida o si se trata de familias enteras, ya que la caja está expuesta sobre una silla del establecimiento para que lo cojan cuando quieran durante la noche.

Sara: “Nosotros no sabemos quiénes van a recogerlo. Lo que sí sabemos es que lo que dejamos en la caja al día siguiente no está. Solemos dejar unos 15 productos o más y cuando llegamos por la mañana no suele quedar mucho. No sé decirte cuánta gente lo recoge, ya que lo dejamos ahí en la caja de cartón y nos vamos a casa”.

ANIMA A OTROS RESTAURANTES A QUE COMIENCEN ESTA INICIATIVA SOLIDARIA

Sara además ha querido destacar en COPE, que ahora estarán unos días de vacaciones pero que a partir del día 12 de agosto seguirán dejando la caja de la comida frente a su restaurante para que nadie se quede sin comer. Insiste que “estará todo el año haciendo esta iniciativa de corazón, para todos aquellos que lo necesiten”.

“Animo a los restaurantes a que también lo hagan para que no tiren la comida a la basura, ya que hay muchas personas que realmente lo necesitan”, añade.

Concluye destacando que esta iniciativa ha sido acogida por sus clientes con mucha alegría y además también quiso destacar en nuestros micrófonos la solidaridad de una cliente alemana que quiso sumarse a esta causa. “Ella quiso y dejar un paquete de pasta en la caja para que lo cogiera cualquier persona que lo necesitara de verdad”.