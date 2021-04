¿Pueden multarnos si nos tocamos la mascarilla mientras conducimos?

Jesús Rodríguez forma parte de la Guardia Civil, y también se dedica a dar charlas de seguridad vial, cuestión en la que es un reconocido experto. Ha sido cuestionado en COPE acerca de la nueva normativa sancionadora de obligación al uso de mascarillas dentro de los vehículos. El policía fue meridiano en su explicación: “Hay que tener esto claro. Voy solo o con mi familia: no hace falta la mascarilla. Voy con alguien no conviviente: mascarilla en todo momento. Lo que está normatizado es la obligación en el uso de la mascarilla al compartir vehículo con no convivientes”.





MULTAS POR LA MANIPULACIÓN DE LA MASCARILLA EN CARRETERA





Rodríguez considera un paso adelante esta notificación, la cual, pese a que haya generado dudas, va a ser eficaz. Además, comenta que la manipulación en trayecto de la mascarilla también es sancionable “Es cierto también que la manipulación de la mascarilla mientras se conduce puede ser motivo de sanción. Entramos en un cajón de sastre que es el precepto del artículo que dice no conducir con la diligencia y la atención necesaria.





O no mantener la atención permanente a la conducción”, explica. El profesional entiende que la norma se aplica en este sentido, el de evitar en muchas ocasiones despistes por estar recolocando la mascarilla, o subiéndosela en algunas situaciones por la presencia policial. Rodríguez explica que “si conduces y estás incomodo y te la quitas porque vas solo, pierdes la atención”, y será motivo de sanción si algún policía te ve hacerlo.





Destaca que la denuncia no es por quitarse la mascarilla, es por no tener la atención completa en la conducción. Detalle que el policía aclarará en su informe. El policía justifica esta razón como sancionable por los numerosos casos que se producen de choque entre vehículos por esta distracción de segundos. Rodríguez: “nunca pasa nada hasta que pasa. Por esto estas sanciones sobre la manipulación de la mascarilla. Igual que mirar el móvil o manipular el cinturón en marcha, son instantes de distracción que pueden provocar un accidente”.





CIRCULACIÓN SIN SEGURO





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con la pandemia, el policía advierte de una realidad: muchos conductores se están dando a la fuga tras un golpe porque conducen sin seguro. “Mucha gente considera que es un gasto innecesario porque han quedado desempleados con la pandemia y no cogen su vehículo casi nunca”. Además de por la consecuente multa, otros muchos con seguro tienen miedo de que se eleve la factura a pagar el año que viene por un golpe. Rodríguez ha querido desmentir que la factura del seguro suba de una forma drástica.





“Como mucho, serán 10 o 20 euros más al mes”. Estas prácticas de fuga van a ser perseguidas más severamente. Según el guardia civil el fiscal de seguridad dial ha dado esa indicación, aunque, en su opinión, las sanciones por huir de un accidente son “muy lights. Se debe subir la responsabilidad de la gente para que no se produzcan situaciones de abandono de personas que podrían sufrir daños graves”.