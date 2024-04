Profesionales de las ambulancias se quejan de esperar hasta 10 horas para trasladar a un paciente

Los profesionales de las ambulancias califican de "desastroso" el sistema sanitario del archipiélago y piden medidas para evitar situaciones "intolerables" generadas por los colapsos que se sufren en los hospitales de Gran Canaria. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el presidente del comité de empresas de TASISA Las Palmas y conductor de ambulancia, José Manuel Pérez, quien aclaró que las imágenes de saturación "se repite cada día”.

Asegura que esta situación perjudica las condiciones laborales de los trabajadores ya deterioradas por “empresas piratas que no cumplen con el convenio colectivo y aboca a los empleados a una situación insostenible”. Pérez habla de contratos de trabajos fraudulentos vehículos que no cumplen con los mínimos requisitos exigidos, falta de adecuación de los trajes de autoprotección e incluso de reducción de los tiempos para almorzar: “a veces incluso no tenemos tiempo para comer.” asegura.

El 30 % de la plantilla está de baja por salud mental

Estos inconvenientes están generando que el 30 % de la plantilla esté de baja por salud mental, “tenemos muchos compañeros que sufren estrés y ansiedad,” esta situación, “es la pescadilla que se muerde la cola” ,aduciendo a la falta de contratación legal que se hace en el colectivo y, por tanto, la sobrecarga de trabajo que sufren los que siguen activos.

Pérez ejemplifica claramente como les perjudica la presión hospitalaria: “nosotros ya vemos la saturación en la entrada, tenemos que esperar a que la paciente sea triado y al haber falta de recurso, medios y personas, los enfermos se van acumulando y las ambulancias también”, y es aquí cuando comienza la espera, “hay casos de algunas ambulancias que han tenido que esperar hasta 10 horas en algunas zonas, aquí en Gran Canaria podemos esperar 2 horas para trasladar al paciente”.

"A veces hay 6 o 7 ambulancias paradas en hospitales sin hacer nada"

Esto genera más irritabilidad por parte del paciente que en algunas ocasiones incluso llega a pagarlo injustamente con los profesionales de transporte sanitario, a su juicio, otro de los problemas con los que tiene que lidiar, es el tiempo con el que disponen para acudir a una urgencia, por regla general los servicios de emergencias acuden con rapidez a las llamadas, pero, cuando no ocurre es debido a la “saturación de servicios en el 112”, asegurando que “no hay buena filtración ni consumo de los recursos y a veces puede haber hasta 6 o 7 ambulancias paradas en los hospitales sin hacer nada.”

Por su parte, la defensora del paciente, Carmen Flores, alertó de que “los canarios somos los que menos nos quejamos”, y no porque no tengamos menos problemas que las demás regiones, sobre todo es porque “consideran que no vale de nada hacerlo.” Cree que el colapso de las urgencias es motivada por la “desatención que existe de la atención primaria,” asegura que “las administraciones se ahorran dinero evitando contratar médicos de cabecera y esto genera una mayor presión de las urgencias,” que alerta “es más cara.”

La atención sanitaria es urgente en nuestra comunidad y abordar los colapsos en las urgencias hospitalarias no es solo una cuestión de recursos financieros, sino también de voluntad política y compromiso con la salud y el bienestar de la población. Si no se toman medidas de manera decisiva, esta crisis solo empeorará, poniendo en peligro la salud y la seguridad de todos.