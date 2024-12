Plaga de ratas en una principal zona comercial de Las Palmas de Gran Canaria: “Hay un serio problema”

Este fin de semana veíamos un vídeo en redes sociales que ha saltado las alarmas de muchos ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en la Avenida José Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Un ciudadano grabó con su móvil a una rata campando a sus anchas dentro de una tienda de ropa de esta zona comercial.

El roedor estaba encima de un maniquí alejado de la polémica que se ha suscitado a raíz de esta publicación. De hecho, como os podéis imaginar, el vídeo se viralizó en cuestión de segundos y se está hablando mucho de esto. Comerciantes y vecinos del entorno han criticado la creciente plaga de ratas en una de las principales arterias comerciales de la capital grancanaria.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Víctor Naranjo, secretario de la Asociación de Vecinos Mesa y López. Insiste en que llevan meses denunciando y hablando sobre esta situación tan incómoda. Y que nadie ha tomado cartas en el asunto.

Víctor relata que están cansados de que no se haya hecho nada antes y que la realidad es que esto ocurre con más frecuencia que la que apuntan desde el consistorio capitalino. “Hay varias acciones que se supone que se están realizando, pero la realidad es que cada día hay más vídeos sobre las ratas que circulan sin problema por la noche. Esto no se trata de exagerar para dar más fuerza a uan problemática. Esto no es dramatismo, es la realidad que vivimos”.

Y va más allá: “Yo invito a los señores responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que vengan a las diez de la noche porque se lo van a encontrar de frente. Les queremos invitar a un refresco y que le den un paseo con nosotros para que vean cómo circulan las ratas todas las noches”.

Ratas en Mesa y López

LAS TARIMAS, FUENTE DE SUCIEDAD

Este vecino apunta que en su opinión el problema radica en las tarimas que se instalaron hace unos años, cuando crearon la peatonalización de una zona de Mesa y López. “Por la noche hay varios negocios de comida rápida que los clientes salen, se sientan en los bancos y comen ahí. Eso unido a que hay personas que no tienen civismo y tiran la basura en la calle, te puedes imaginar el foco de infección. Las ratas se encuentran en las tarimas y salen a comer esa comida que se queda tirada”.

Insiste en que el problema de las ratas radica en esas tarimas “están metidas dentro de la tierra donde están las plantas. A mí me sorprende ver por las mañanas a niños, personas mayores y gente que se sientan en esos bancos, sabiendo que esas ratas están caminando por ahí por las noches”.

Desde el consistorio capitalino ya han dicho que van a retirar dichas tarimas, pero Víctor Naranjo no cree que esto sea “una solución cien por cien efectiva, porque a pesar de que los bancos sean una fuente de suciedad, el problema creo que va más allá”.

Rata en Mesa y López

LAS RATAS sE HAN COLADO EN GARAJES

Víctor Naranjo cuenta que saben que ahora mismo saben que las ratas se han colado en los comercios y que salen por la noche a la calle en busca de comida. Destaca que Mesa y López no solo es una zona comercial, sino que también es residencial, por lo que muchos temen que se puedan colar en las viviendas.

De hecho, según Víctor Naranjo, hay vecinos que le han comentado que han visto a los roedores en algunos garajes de la zona. “Tenemos vecinos que se las han encontrado en los garajes. También hay otro que nos ha contado que en su edificio que hay instalados andamios de obras en su fachada, se ha encontrado a una rata en el parterre que tiene el balcón de su piso en la octava planta. Es fuerte, pero ha subido hasta ahí por los andamios”.

A raíz de esta denuncia pública han salido también otras quejas de ciudadanos de otros puntos de la capital.