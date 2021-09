Piden medidas urgentes ante el alza del precio de alimentos para el ganado

El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario Cabrera, ha propuesto al Gobierno de Canarias un plan de medidas urgentes para ayudar al sector ganadero ante la escalada que vienen registrando los precios de alimentos para el ganado.



En un comunicado, el nacionalista majorero ha señalado que “los precios del transporte no dejan de subir”, mientras el “Gobierno no se ha enterado”, por lo que “hay que reaccionar ya porque están afectando a la economía de todas las familias”.



Asimismo, ha reclamado que se reaccione también ante la multiplicación de costes de los transportes, “porque se está extendiendo a todos los sectores económicos y repercutirá sobre los consumidores de Canarias de manera importante”.



Con respecto al sector ganadero, uno de los más afectados, Cabrera ha opinado que “las ayudas deben ser urgentes y directas, para que llegue rápidamente al productor”.



En este sentido, ha recalcado que durante los últimos meses “los costes no han dejado de subir y están amenazando su subsistencia, ya de por sí muy afectada por los efectos de la pandemia”.



Mario Cabrera ha propuesto que, al mismo tiempo que se tramitan las ayudas directas, también se cree desde el Gobierno una mesa de trabajo con el sector ganadero “para reestructurar las ayudas del REA destinadas a la alimentación animal, para que el principal beneficio vaya a los propios ganaderos, y a través de ellos al consumidor, y no se pierda en el camino en manos de grandes intermediarios”.



El diputado majorero ha subrayado que esta dinámica de precios del transporte se está extendiendo a otros muchos sectores económicos, por eso “es necesario que el Gobierno de Canarias despierte y actúe para evitar que los productores y consumidores no sigan soportando esta espiral y se concreten respuestas ya”.



Los profesionales del sector primario de Canarias están haciendo un esfuerzo por mantenerse a flote, pero hoy los precios del cereal (principalmente millo) han subido a 280€/Tonelada, o forrajes como la paja a 90€/Tonelada, o la alfalfa a 275€/Tonelada.



Precios que, según Cabrera, “difícilmente” pueden ser soportados por los ganaderos de Canarias, que ven mermada la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas y consecuentemente su continuidad.



A su juicio, el Gobierno de Canarias es conocedor de esta situación, aunque le ha faltado agilidad para llegar a acuerdos que ayuden a paliar esta situación y ha puesto como ejemplo las modificaciones planteadas en la última mesa del REA, en el mes julio, donde se incrementó la ayuda del cereal (de 92 a 100€/Tonelada) pero reduciendo el balance de las diferentes partidas destinadas a la alimentación animal en cerca de 20.000 toneladas.

