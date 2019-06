41 personas podrían ir a la calle tras reactivarse el desahucio de la SAREB

Hoy el sindicato de inquilinos de Gran Canaria ha denunciado que mañana 14 familias de la comunidad 'La Ilusión, en el Valle de los Nueve en Telde, podrían ser desahuciadas después de que la SAREB haya reactivado el desahucio por la vía penal.

La Sociedad de Gestión de Activos procedente de la Reestructuración Bancaria ha reactivado el desahucio por la vía penal, un delito de usurpación a esta comunidad, un colectivo gestionado que ocupó 12 viviendas en el barrio teldense de Valle de los Nueve, que había sido previamente embargado.

Según este sindicato catorce familias que habitan en el inmueble, en el que en total conviven 41 personas sin recursos (20 adultos y 21 niños), han sido denunciados nuevamente por el también conocido como 'banco malo' y el pasado 22 de mayo recibían una citación judicial para ser desalojados.

En nuestros micrófonos Ruymán Rodríguez, portavoz del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, nos contaba que "en diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias aseguraron a los afectadoos que no se iban a quedas desatendidas, que no iban a ser desahuciados y que les buscarían una alternativa habitacional".

“La Sareb va a saltarse lo que habían prometido entre las administraciones y el Gobierno de Canarias, de buscar alternativas vacacionales y no echarles de sus casas. Nos hemos puesto en contacto con ellos y no nos han dado ningún tipo de garantía que este acuerdo sigue en vigor. Parece que una vez que se han acabado las elecciones se han olvidado de todo lo que han prometido y el desahucio sigue adelante”, añadió.

Ahora quieren hacer presión para tratar de paralizar este desahucio que en un principio se va a cometer mañana. Mañana es el juicio, según el colectivo y se sabrá si se va a decretar si hay fecha de levantamiento o no.

Ruymán Rodríguez: “Más que incertidumbre, lo que hay es miedo y pánico. Ahora lo que hace el sindicato de inquilinos es organizar ese miedo e intentar parar todo esto por todos los medios posibles. Que mañana los gabinetes jurídicos de gobierno y ayuntamiento manden un escrito a los juzgados advirtiendo de este acuerdo previo. Que mañana la SAREB entre en razón y que bien no se persone o que la abogada mande un escrito y certifique que hay este acuerdo para que no se produzca el desahucio”, concluyó.

Los vecinos destrozados

Los vecinos están muy preocupados ya que no tienen ni idea de lo que va pasar con ellos. Se trata de 41 personass de clase obrera y humilde que tratan de buscarse la vida para poder sobrevivir. Entre los que hay canarios, migrantes y personas vulnerables que reciben ayudas y subsidios para poder comer.

Teresa Rodríguez: ”Solo queremos que nos ayuden y que por favor no nos dejen en la calle porque no tenemos donde ir. Si ya llegaron a una cosa u otra que no se echen para atrás. Ahora de buenas a primeras nos vemos sin nada y pensar que de hoy a mañana ha cambiado la situación y esperemos que nos encuentren una solución.

Además dice que “espera que ocurra un milagro de dios y que podamos seguir adelante. Queremos que nos busquen una solución digna para nosotros y estos niños, que no tenemos donde ir por favor”.

Desde el sindicato esperan que esta tarde se pongan en contacto con ellos y que finalmente no se lleve a cabo el desahucio.