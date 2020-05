Pedro Crespo: “La actitud del Gobierno de España es patética. Los profesores somos educadores no cuidadores”

Ayer se producía la Conferencia Sectorial entre la ministra de Educación María Isabel Celaá y los responsables de esta área en las diferentes comunidades autónomas españolas. En esta se planteaban las bases para decidir de qué forma se planeaba el curso que viene, y sifinalmente se permitiría la vuelta a las clases de los alumnos de infantil en la Fase 2 y de los estudiantes que están en cursos de final de ciclo tales como sexto de Primaria, cuarto de la ESO o segundo de Bachillerato.

Pedro Crespo, presidente de ANPE –sindicato del profesorado de enseñanza pública- en Canarias, aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que la ministra no ha puesto sobre la mesa ninguna solución. Él criticaba al Gobierno nacional por su “ineptitud”, ya que decía “no han planteado ninguna medida concreta”.

Sin embargo, él destacaba la labor del Ejecutivo regional, el cual ha planteado un borrador que estudiarán hoy en la Mesa Sectorial de Educación. Pedro Crespo afirmaba que van a realizar algunas aportaciones a este borrador que plantea, entre otras medidas, disminuir la ratio de alumnos en las aulas, incluir herramientas de protección tanto para el profesorado como para los estudiantes o la enseñanza semipresencial.

Según el presidente de ANPE en Canarias, “ahora es el momento de planificar la programación del próximo curso y del currículo que se va a desarrollar en este”. De forma que no exista la improvisación que se ha experimentado en el tercer trimestre de este curso ante la llegada del coronavirus.

EDUCAR NO CUIDAR

Con respecto a la medida propuesta por la ministra Isabel Celaá de que los alumnos de infantil pudieran regresar a las aulas en la Fase 2 de desescalada, Pedro Crespo denunciaba que se trata de una “irresponsabilidad”. Él entiende que los padres tendrán que retornar a sus trabajos de forma presencial y no todos tendrán con quien dejar a los menores, pero decía “esta no es la solución”.

Según Crespo, “hay que buscar soluciones imaginativas, pero realistas”, ya que afirmaba que lo importante es lograr el verdadero objetivo que es enseñar a los alumnos. Comprende que uno de los problemas que existirá para finalizar este curso y para el curso que viene es la conciliación entre las jornadas laborales y las educativas, ya que según el presidente de ANPE en las islas "todoslos alumnos no podrán volver en septiembre de forma presencial a las aulas".

El presidente de ANPE en Canarias señalaba que “no es función de los profesores cuidar a los niños sino educar” y, aunque prestan su apoyo a las medidas que se implanten para poder salir adelante, no entienden que se plantee que vuelvan los niños de las primeras etapas formativas a las aulas. “No tendría sentido en esta situación dar clase a unos alumnos sí y a otros no”, apuntaba.

“En muchos centros de Canarias se concentran unos 500 alumnos, con clases de 30. Estamos confinados y esto no se podrá retomar en septiembre”, lamentaba. Por ello, desde este sindicato apuestan por la educación semipresencial y por volver de forma escalonada a las aulas. Aunque esto repercutirá en un problema de conciliación familiar.

“La salida es una salida social, hay que buscar alternativas y estamos dispuestos a ayudar, pero realizando nuestra función como educadores”, destacaba.

Pedro Crespo afirmaba que la conciliación de la vida laboral con los hijos es fundamental, pero “garantizar la salud es aún más importante”. Por ello, apuntaba que no es viable mandar a todos los alumnos a aulas donde no se puede respetar la distancia de seguridad, ya que se estaría poniendo en riesgo a alumnos y profesores. De la misma forma que criticaba la posibilidad planteada por el Gobierno nacional de la vuelta a las clases de alumnos de infantil en la Fase 2, porque decía “los más pequeños no son conscientes de la importancia de las medidas de protección impuestas”.