Pacientes, un año después de superar el covid: "Todavía tenemos secuelas"

El domingo 14 de marzo se celebraba el aniversario del inicio del confinamiento en España. Con esta fecha, se recuerda el primer año de pandemia en la que miles de personas se han contagiado y otras muchas han fallecido a causa de este virus.

Javier es uno de los pacientes que hace un año se contagiaba de coronavirus. Él asegura que no ha podido retomar su vida con normalidad, ya que todavía tiene secuelas.“Hace un año me diagnosticaron el covid-19 y, todavía, en mi día a día sigo luchando”.

La huella del coronavirus en los sanitarios: “Ha sido la peor experiencia de mi vida” Después de un año de pandemia, Miriam, una enfermera temporal, asegura que “todavía no sabemos a lo que nos enfrentamos” Gran Canaria 15 mar 2021 - 11:01

El paciente continúa teniendo dolencias en las piernas, fatiga crónica o dolores de cabeza. “He ido a mi médico en el hospital y de momento me dicen que no hay solución ni medicación para que me quiten o alivien esto”.

Según Javier, el coronavirus le ha hecho “volver a empezar”. “Ha sido un cambio para todos, de hábitos, de forma de vida, todos tenemos que valorar mucho más la vida”, apunta.

Por su parte, Eustaquio, otro de los grancanarios que se contagió del virus hace un año, advierte que la mayor secuela que le ha quedado es el cansancio. Él siempre ha salido a caminar y, ahora, “a los 20 minutos tengo que descansar”.

Sin embargo, insiste en que se siente “bastante bien” en relación a cómo ha estado. “Estoy bastante recuperado. Si pienso en como estaba hace un año tengo que agradecer estar así”, destaca.

Eustaquio insiste en que ahora se está tomando las cosas con tranquilidad y su única preocupación es saber cuándo le llamarán para vacunarse.

José María Ortega, médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Schamann, ha asegurado que estas secuelas que sufren estas dos personas no son “únicas”. “Se está empezando a ver lo que llamamos covid persistente”, indica.

Según el especialista sanitario, se trata de unas dolencias que impiden realizar las actividades propias de la vida diaria y que se prolongan hasta 12 semanas después de haber contraído la afección.

“No es algo poco habitual o extraño, aparece en 1 de cada 10 enfermos”, señala.

Según Ortega habrá que aprender a abordar esta sintomatología y el virus desde diferentes ámbitos, ya que su duración, en muchos casos, como en el de Javier o Eustaquio, no se extiende tan solo unas semanas, sino que marca la vida del paciente que da positivo de ahí en adelante.